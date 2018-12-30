文在寅今收到金正恩親筆信「2019也要一起加油」　年內回訪宣告流局

▲ 金正恩及文在寅於第一次南北韓高峰會談互相擁抱。（圖／青瓦臺）

記者陳宛貞／編譯

南韓青瓦台發言人金宜謙稍早在簡報中指出，總統文在寅今（30）日收到來自北韓領導人金正恩的親筆信，盼望雙方「未來一年也要持續攜手合作」，但金正恩年內回訪一事也已經確定流局。文在寅則回應，「無論如何，我們歡迎金委員長的心意不會改變。」

根據《韓聯社》，金宜謙表示，金正恩今向文在寅發出篇幅長達2張A4的信函，在2018年的倒數第2天捎來溫暖的問候。金正恩寫道，希望2019年也能經常與文在寅見面，持續為朝鮮半島的和平與繁榮攜手向前，並一起解決無核化問題。

他在信中強調，和文在寅在一年內會晤多達3次，翻轉了南北間長久以來的對峙僵局，採取相當果敢且實踐性的措施，「使我們民族得以從軍事緊張和戰爭的恐怖威脅中脫身。」

金宜謙指出，金正恩原也相當期待實現在平壤立下的約定，於年內到訪首爾，如今卻無法達成，對此感到相當可惜，但在信中傳達「將隨時觀察情勢，以在短時間內回訪南韓」的積極意願。

文在寅於當地時間下午6時（台灣時間5時）在臉書上傳信函照片，對金正恩百忙之中寫下的文字表示感謝。他說明，金正恩在信中提及民族的和解與信賴關係、對首爾之行落空的遺憾，以及落實北韓與南韓、美國間協議的意志。

文在寅回應，「只要以真心相會，就沒有做不到的事。我們花了許多時間才走到這裡，在一年間促成許多改變。未來也將面臨許多困難，但只要我們多加努力，雙方的心門也會敞開。我們歡迎金委員長的心意始終不變。」