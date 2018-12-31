兒子遭中國媳婦刺死　英國夫婦花35萬贖回孫

▲辛普森遭妻殺害後，雙方家人開始爭奪兒女監護權。（圖／翻攝自紅星新聞）



國際中心／綜合報導

來自英國的辛普森去年3月在上海遭中國籍妻子持刀殺害，而兩人留下的一雙兒女，隨即被妻子的父母帶往湖北，並禁止男方父母接近，經過兩年的跨國撫養權官司後，男方支付9000英鎊（約台幣35萬元）將6歲的妹妹接回，但8歲的兒子仍留被要求留在中國。

遭殺害的辛普森（Michael Simpson）是知名連鎖時裝Next高層主管，派駐大陸多年，並與當地店員薇薇（WeiWei，音譯）結婚，生下一對兒女，現年8歲的大兒子傑克（Jack）與6歲的愛麗絲（Alice），孩子出生後，夫妻對家庭的想法越差越遠，妻子薇薇熱愛購買奢侈品，老公辛普森則希望將注意力放在孩子上。兩人分居後辛普森結交新女友，薇薇知道此事後，夥同兩位朋友前往辛普森的住處理論，最後持刀將他刺死，他的女友也身受重傷。

薇薇在今年7月被判處無期徒刑，兒女被她的家人帶往湖北，斷絕與英國親戚聯絡。辛普森的雙親伊恩（Ian Simpson）決定提起訴訟，將兩個孩子接回英國，26日雙方簽署庭外和解協議，伊恩必須支付9000英鎊（約台幣35萬元）才可以將愛麗絲帶回英國，捷克則必須留下。伊恩表示，他並不想拆散這對兄妹，但是中國法院並沒有給他太多選擇，甚至這2年來他僅看過孫子、孫女1次，「但我只能先帶走愛麗絲，不然我將永遠失去他們兩個。」

根據《每日郵報》報導，目前這對兄妹不曉得父母的下落，中國的祖父母告訴兄妹，他們的爸媽在國外工作，而且爸爸已經拋棄他們了。伊恩將愛麗絲接回英國後，勢必要告訴她爸爸已經被媽媽殺死，這個殘忍的結局。