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LINE一定要顯示「訊息已收回」　背後原因大公開

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▲LINE一定要顯示「訊息已收回」　背後原因大公開。（圖／LINE提供）

▲LINE「訊息收回」去年上線，2018年成為熱門功能第三名。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣在2017年底上線的訊息收回功能，終於免除LINE聊天室傳錯話的尷尬場面，但即使收回訊息，LINE視窗仍會顯示「訊息已收回」的字樣，又是另一種小小的尷尬點，LINE台灣服務企劃林慶達表示，其實背後的原因是為了留下痕跡。

LINE通訊軟體在台灣每個月的活躍用戶已經來到2100萬人，可以說在台灣，只有擁有手機的人，幾乎都是LINE的用戶，不僅是工作溝通、好友聊天、親人關心，無一不使用LINE來聯絡交流，而LINE台灣也在近日公布2018年十大台灣用戶最常使用的功能榜單，其中「訊息收回」功能上線一年，就擠進排行榜第三名。

雖然「訊息收回」功能，只排台灣用戶最常使用的功能第三名，但相信這個功能的誕生，還是讓不少人感到慶幸，尤其是曾經發錯訊息的用戶，使用起來更有感，因為自從「訊息收回」功能上線之後，終於免除LINE聊天室傳錯話的尷尬場面，但即使收回訊息，LINE視窗仍會顯示「訊息已收回」的字樣，又是另一種小小的尷尬點。

▲LINE一定要顯示「訊息已收回」　背後原因大公開。（圖／LINE提供）

▲LINE公布熱門功能榜單，前三名為「設為公告」、「指定訊息回覆」、「訊息收回」。（圖／LINE提供）

究竟LINE為什麼一定要顯示「某某訊息已收回」的字樣，林慶達表示，其實這個問題，在功能設計之初，也在LINE內部引發兩方討論，雖然也有不少人支持收回訊息就完全不顯示，但最後還是決定顯示「訊息已收回」的字樣，主要就是因為LINE每天的訊息量非常龐大，即使訊息收回，後台管理也需要這個訊息曾經存在過的痕跡留下，再加上聊天時，曾經有人收回訊息的顯示，才能讓聊天存在完整脈絡，這就是為什麼「訊息已收回」必須存在的原因。

這次LINE公布的台灣用戶最常使用的功能榜單，前三名就是「設為公告」、「指定訊息回覆」、「訊息收回」，另外林慶達也透露，台灣人愛用訊息收回的頻率已經直逼日本，在全球使用人數排名第二，同時用戶對LINE視訊通話、傳送檔案的需求也逐年攀升，名列前十大熱門功能排行榜之一。

▲LINE一定要顯示「訊息已收回」　背後原因大公開。（圖／LINE提供）

▲LINE公布2018年十大台灣用戶最常使用的功能榜單。（圖／LINE提供）

ET快訊
最猛冷氣團！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

關鍵字：LINE,訊息收回,設為公告,指定訊息回覆,十大熱門功能

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