雷神索爾《MIB星際戰警：跨國行動》穿上黑西裝繼續耍帥　

經典的科幻喜劇片《MIB》系列電影推出最新一集，《MIB星際戰警：跨國行動Men in Black International》由「雷神」克里斯漢沃當男主角「H探員」，從剛剛釋出的預告片來看，與雷神的任務一樣都是保衛地球，免於宇宙無賴的危害，最後一幕丟鐵槌，根本是向自己致敬。

在預告片中與H探員搭檔的M探員就是《雷神索爾：諸神黃昏》女武神「瓦爾基麗」(泰莎湯普森 飾)，連「地表最強老爸」連恩尼遜也參一咖。

故事劇情敘述專門處理外星生物的機構MIB裡有內鬼，此時倫敦有危險，H探員與M探員被分配一起出任務，免於地球遭到外星生物破壞。本片導演是 《玩命關頭8》的F. Gary Gray，從預告就看得出他把車子的元素完美融入劇情，搭上音樂，簡直是科幻版的《玩命關頭》。

《MIB星際戰警：跨國行動》，2019年6月上映

※編輯：Daniel Ku VOGUE.TW | 來源：索尼影業

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