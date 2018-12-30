經營富士康餐廳「15月虧450萬」　女老闆2度輕生：代管公司不給錢

▲病床上的仵書奇。（圖／紅星新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

一位餐廳女老闆仵書奇，租下富士康位在河南鄭州的園區內員工餐廳做生意，雖然生意不錯，不過，代管公司創維康一直未結清應付帳款，讓這位老闆娘必須自掏腰包，甚至借錢付清貨款、員工薪水，至今已虧損100多萬人民幣（約445萬元新台幣）。幾次前往餐廳代管公司創維康「討債」都沒有結果，仵書奇承受不了壓力，留下遺書、吞下安眠藥輕生，在醫院病床上還「2度吞藥」，都被救回，但就在聖誕夜（25日）當天，因為付不出住院費，只好出院。

根據《紅星新聞》報導，仵書奇原本在富士康鄭州科技園租了一個小攤位，做點小買賣，因而結識丁海峰。丁海峰告訴她，能幫忙承包園區內餐廳，但必須支付6萬元（人民幣，下同）「打理費」；事成後，每個月還要將營業額的2%拿出來「分紅」。

▲富士康科技園一角。

事後，仵書奇順利取得餐廳經營權，與創維康（富士康餐廳外包公司）簽訂餐廳承包經營合約，每個月營業額達到89萬人民幣；不過，縱使餐廳經營得好，創維康卻沒有按時結帳。

仵書奇控訴，除了創維康不按規定結帳之外，「丁海峰每個月都會打電話要『分紅』，說如果不給，就給領導說不讓我在餐廳做了。」

富士康鄭州科技園內每個區都有員工餐廳，一天供應四餐，員工八成以上都是刷餐卡，富士康會定期按照每家公司的營業額，結合賬單將錢轉給外包的餐飲公司。按照富士康規定，除了早餐，每個餐廳必須提供一份6元的「惠民套餐」，內容包含兩葷一素，饅頭包子米飯免費，量必須足。

仵書奇說，「如果哪天肉放少了，就會被罰款」，惠民套餐的成本價在9元左右，也就是說，每賣出一份惠民套餐，就要賠3元，餐廳每天的惠民套餐銷售量在600份左右，餐廳雖然會因此虧損，不過能從其他菜式補回。

▲創維康公司負責人黃繼紅。

就這樣經營了一年，合約到期後，創維康既未續簽也未收回，仵書奇繼續經營著餐廳。仵老闆說，「當時跟創維康公司簽約交了25萬元的保證金，公司說可以代發工資，然而自經營以來，公司只代發了每月工資的30%至40%，且只代發了50多萬元」，造成餐廳財務虧損，前往「討債」時卻得到「倒欠創維康帳務」的說法，並招來一頓罵。

仵書奇說，因創維康不結賬，缺乏周轉現金，不得不借錢墊付員工工資，以及採購費用，15個月裡，投入80多萬元。同時還欠銷售商20、30萬元，員工工資也欠了好幾個月。

在多次「談判」無果的情況下，仵老闆受不了精神折磨，吃下包包裡的20顆降壓藥、80顆安眠藥昏倒在地。

▼醫院出具的診斷證明。

在醫院清醒過來後，仵書奇第一句話就是「媽，我的事解決了沒？」，四天後，她在醫院再次選擇服用安眠藥自殺。

仵書奇留下一封遺書寫著，「這一年多的事我都寫到紙上了，希望找到富士康領導能讓我死得瞑目。創維康的經營方式就是軟刀子殺人。我被黃繼紅（創維康負責人）罵累了，打人不打臉，罵人不罵父母……收了管理費又不想問事，我心累了」，「我以死明志是創維康不結賬的亞（惡）性循環，不是我的錯。」

▲仵書奇遺書。（圖／紅星新聞）

創維康負責人黃繼紅則表示，沒跟仵書奇結帳，是因為餐廳一直在虧錢，「她經營不善，幾個月不來（餐廳）一次，賠了是她自己的事」。

富士康鄭州科技園黨委委員、紀委副書記張匹哲21日下午接受紅星新聞記者採訪時說，「現在還不知道此事」；媒體部則回應，「現在富士康不對此事發聲。」

在住院期間，每天都有人來看望仵書奇，名為看望，實為討債；就在聖誕夜（25日）當天，因為付不出住院費，仵書奇只好出院，回家繼續面對債務問題。