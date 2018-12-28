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抱冰淇淋桶挖來吃！湯匙舔過再挖另一桶　燒肉員工自拍曝光被罵翻

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▲燒肉餐廳店員直接用湯匙挖冰淇淋來吃。（圖／翻攝自Dcard）

▲燒肉餐廳店員直接用湯匙挖冰淇淋來吃，吃過再挖另一桶。（圖／翻攝自Dcard，下同）

生活中心／綜合報導

新北市土城一間知名燒肉店被網友爆料，餐廳內的員工竟然抱著冰淇淋桶拿著湯匙邊挖邊吃，接著再用同一支湯匙挖其他桶吃，他甚至得意洋洋，把自己的行為拍成影片，上傳至Instagram成限時動態，被網友發現後引來撻伐。燒肉餐廳發公告表示，已經將該名員工解聘，並會委請法務單位處置後續法律追訴。

一名網友在社群平台「Dcard」以「是員工就可以抱著一桶冰淇淋吃」標題匿名發文，內容寫，她無意間發現，燒肉店員工在Instagram的限時動態發表影片，透過內容可見，店員直接用湯匙挖店內桶裝冰淇淋，吃到嘴巴後再繼續挖另一桶抹茶口味的冰淇淋。

▲燒肉餐廳店員直接用湯匙挖冰淇淋來吃。（圖／翻攝自Dcard）

「我只想知道是每間的店員都會這樣嗎？」原PO表示，自己並非該員工的友人，她只想知道是否每間店的員工都有這個行為、想知道網友們觀感如何，「是我小題大作嗎？是的話我就刪文吧。只是想知道大家能不能接受而已。」

網友們紛紛留言表示：「做這種事還敢拍照po出來」、「非常沒衛生」、「噁爆！哪一家啊」、「太噁了吧居然還拍下來，這羞恥心拿放大鏡找也找不到ㄅ」、「髒死了，大家都要吃他口水」、「為什麼要拍下自己做的壞事」、「我絕對不想吃到這種噁心的東西」、「OMG如果是不要的她吃我還可以接受，可是滿滿的那桶很明顯不行呀」、「我要吐了我要吐了」等。

該名店員趕緊在Instagram上發道歉文，「一切都是我的個人錯誤行為，導致今天這些事情發生，希望大家能夠停止評論，不要再對店家有負評，對不起。」而燒肉店也臉書粉絲頁上表示，該名店員擅自食用冰品，偏差行為已嚴重違反產品管理規範、涉及偷竊，已傷害公司聲譽，總部獲悉後已立即予以解雇，同時也委請本公司法務單位處置追究法律責任。

▲燒肉餐廳店員直接用湯匙挖冰淇淋來吃。（圖／翻攝自Dcard）

▲店員道歉聲明。（圖／翻攝自Dcard）

▲燒肉店處置吃冰的店員。（圖／翻攝自臉書）

▲燒肉店處置吃冰的店員。（圖／翻攝自臉書）

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關鍵字：燒肉,餐廳,員工

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