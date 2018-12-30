「寧波首富」熊續強陷債務風波　旗下銀億股份「籌不出13億」

▲熊續強。（圖／翻攝銀億集團網站）

大陸中心／綜合報導

有「寧波首富」之稱的熊續強，旗下銀億股份傳出陷入人民幣3億元（約新台幣13.3億元）的債務違約。銀億股份公告，因短期內資金周轉困難，2015年發售的債券未能如期支付回售款本金。儘管銀億度過眼前難關，估計2019年6至9月間還需支付15億人民幣的回售款本金。

根據《每日經濟新聞》報導，這筆違約債券2015年發行，2020年到期，持有人能在第三年行使回售權。回售期將至，縱使銀億上調利率，從7.28%升至8.78%，期待能挽留持有人，不要回售債券，但投資人不領情；銀億11月19日公告顯示，共有99.91%的債券持有人，選擇按人幣100元的面額回售債券。

由於債券持有人爭相出逃，銀億無力還款倒債，上調利率仍出現回售潮，是因為中誠信證券本月初調降銀億評等，從AA等級一口氣降至BBB等級，並列入可能降級的觀察名單。銀億表示，希望加快回收應收賬款、出售資產、外部融資等方式解決倒債危機。

▼熊續強。（圖／CFP）

據了解，熊續強今年62歲，曾任寧波市委辦公室秘書、寧波鄉鎮企業局副局長；38歲時，已經是局級幹部的他選擇告別公務體制，下海創業。他在2018年的《胡潤百富榜》上已295億元的身價排名第95位。但這次「寧波首富」卻被3億元的債務難倒，若拖到2019年，還將面臨人民幣15億元的巨額兌付壓力。

銀億股份成立於1994年後，熊續強直到1998年只在寧波開發了三個樓盤，但幸運的是，因為提前入場，他趕上了1998年的房改（住房制度改革）。在1998年至2008年的十年間銀億房地產項目類型從住宅、辦公大樓到商業廣場、酒店、高端城市綜合體，開發區域擴展到了十幾個城市，更在2008年實現銷售收入百億元，成功跨入了百億元企業行列。

熊續強在2012年將房地產業務置入ST蘭光，完成借殼上市，並更名為銀億股份；2014年銀億控股以3.5億元的代價入主康強電子；2016年，河池化工控股股東以8.4億元將其持有的29.59%的股份轉讓給銀億控股，銀億從而成為河池化工的新任控股股東。

▲熊續強身價295億元。（圖／翻攝胡潤百富網站截圖）

此外，銀億股分從2016年起決定由原來單一的房地產業務變為「房地產+高端製造」雙主業格局，進行了大手筆的跨境併購，先後收購了全球第二大汽車安全氣囊氣體發生器生產商美國ARC集團，以及汽車自動變速器巨頭邦奇集團等海外資產，兩次收購耗資近百億元。

據萬得資訊（Wind資訊）顯示，銀億股份在11月20日的市值為204億元，而到了12月24日，市值縮水至141.8億元。熊續強在債務違約前一個月前表示，「今天遇到的困難前所未有，但銀億依舊會在那兒」。