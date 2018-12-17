大陸2020年前處理債務違約企業　無擔保債平均獲賠率10-15%

▲過去4年來，大陸地方法院每年約有至少5件債券違約公司的破產申請。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸地方法院從11月初以來，總共已經接受或計畫要接受至少5件債券違約公司的破產申請，數量與過去相當，且未來還會繼續進行。大陸最高計畫機構近日籲地方官員，2020年前對無償債能力公司進行債務清理。到時無擔保債債權人的平均或賠率可能只有10-15%。

彭博資訊報導，大陸加速減輕債券違約公司對經濟造成的拖累，一連串的破產申請預計會增加企業債務清償案例。部分債券持有人從違約發行人手上能拿回的錢將可能低於預期。

據上海匯盛律師事務所資深合夥人陳聲說，部分債權人可能承受比預期更大的損失。在清算程序案件中，無擔保債債權人的平均獲賠率可能僅有10-15%。然而一但改走法院程序，效率可能會比協商進行得更快，債權人和債務人都將獲得重組經驗。

香港穆迪投資者服務公司高級副總裁鍾汶權說，債權持有人一旦走上「破產程序」，將可能面臨高額損失，但更重要的是，他們可以學習如何透過法律制度爭取自己的權利，以及如何選擇債務清償提案。

市場人士表示，事情發展可能有官方指示。當局持續鼓勵能讓公司債定價與企業債信風險更緊密結合的金融體系，有別於中央和地方單位過去數十年的態度：他們以前會支持、或施壓債權人支持遭遇困境的企業，以免引爆失業或社會動盪。