牛糞長「迷幻魔菇」母湯亂採！　誤食茫2小時狂流口水

▲牛糞長出的迷幻魔菇屬二級毒品，吃下肚會出現幻覺。（圖／網友林家良提供）



實習記者魏雅芬／採訪報導

路邊的野菇可不能隨便亂採，尤其是「牛糞」上長出的迷幻魔菇更是含有劇毒，曾經就有人誤食後產生幻覺，茫了2個小時，整個人意識不清飄飄然。

在地青農林家良5年前從台北回家鄉雲林，養了水牛幫忙耕作，但他發現家裡水牛排出的糞便竟然會長出乳白色的小菇，原來這是種有毒的菇類「裸蓋菇」，遠看就像是一朵朵白色小花，但千萬不能隨意採食。

裸蓋菇的孢子會附著在草上，被牛吃下後就會隨著糞便排出病生長。林家良表示，迷幻魔菇蕈柄高5至15公分、蕈傘直徑2至12公分，具有迷幻效果，如果大量誤食甚至有可能會影響生命安全，已被衛福部列為第二級毒品。

▲新鮮的牛糞上最容易見到裸蓋菇。（圖／網友林家良提供）



台北市就有一名準新郎在2014年到陽明山擎天崗看牛，摘了牛糞上的迷幻魔菇回家炒來吃，不料吃下肚後開始產生幻覺，飄飄然似懸浮在空中，空間在眼裡全部扭曲變形，還流口水不止，2個小時後才恢復正常。

據了解，迷幻魔菇內含西洛西賓（Psilocybine，俗稱裸蓋菇鹼）、裸頭草辛（Psilocine）成分，食用後最常見的現象就是感覺自己飄浮空中，或者感覺自己「變大」了，大量食用可能全身抽搐、高燒、昏迷、心律不整、心肌梗塞、甚至死亡。