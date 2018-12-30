為贖賓士搶銀行！帥主廚「超正向臉書」起底　曾告白：六福皇宮我的家

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在五星級飯店六福皇宮擔任主廚的游嫌，因不堪負債累累，28日下午持槍行搶銀行，得手334萬；警方為此奔波查緝30小時，掌握其身分、行蹤後，於29日晚間18時許將其逮捕，過程中游嫌還一度開車撞警拒捕，最後警方連開4槍喝止後，才終於成功壓制，並在其家中搜出剩餘贓款233萬。

▲光鮮亮麗、前途似錦的五星主廚，竟為債務犯下銀行搶案。（圖／翻攝游嫌臉書、記者陳豐德攝）

一把假槍 130秒劫走銀行334萬

位於板橋篤行路的陽信銀行28日下午13時50分遭劫匪持槍行搶，整過程僅歷時短短130秒，在嫌犯得手334萬後，旋即轉身騎上機車逃離現場。

警方調閱監視器畫面，發現搶匪先將機車停放在人行道，隨後走進銀行內亮出槍枝，大聲喝令行員「不許動！」接著拿出自備的公事包，要求行員將現金裝入，得手後跳上機車離去。當時警衛還表示，搶匪所持的槍械「塑膠感」很重，但因當下情況緊急，無法確認槍枝真偽，不敢輕舉妄動，只能眼睜睜地看著他行搶得手。

警方進一步追查，赫然發現搶匪所騎乘機車竟然還是偷來的贓車，嫌犯先於當天上午11時許在後埔區的永豐銀行外偷走行員機車，下午才到陽信銀行行搶，因此無法從車牌確認嫌犯身分，且搶匪事後還騎著機車在巷內亂繞，試圖擾亂警方辦案，直到28日晚間，警方才終於在蘆洲微風運河第5停車場尋獲贓車，還發現劫匪相當狡猾，丟棄贓車後躲入流動廁所內換裝，想擺脫警方追緝。

▲游嫌犯案過程相當狡猾，棄車、換裝躲避警方查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）

逃亡30小時遭逮 「五星主廚身分曝光」搶完銀行還正常上班

警方成立專案小組全力追查，過濾眾多監視器畫面後，終於在29日確認嫌犯身分、行蹤，並於晚間18時許圍捕逮人；當時嫌犯悠哉駕車行經大觀路，發現前方突然竄出許多警察攔車，自知事態不妙，一度重踩油門衝撞員警拒捕。

眼見嫌犯頑強抵抗，警方立即連開4槍遏制，並剪車擋路，最後才終於成功將嫌犯壓制，還意外地發現犯下銀行搶案的劫匪，竟然是老字號五星級飯店「六福皇宮」的主廚游姓男子，且嫌犯才年僅29歲相當年輕，行搶當天，游男還特地請病假作案，在得手334萬元後，29日還裝作若無其事地正常上班。

▲游嫌請病假搶銀行，隔天還裝作沒事照常上班。（圖／翻攝游嫌臉書）

龐大債務賠進賓士 為贖愛車動念行搶

游男落網後供稱，雖然自己工作穩定、主廚的待遇也相當優渥，但自己仍在外欠下大筆債務，根本入不敷出，為了償還巨額債款，只好忍痛將愛車賓士C300拿去當舖典當，換來的資金全拿去填補債務缺口。

儘管債務危機暫時得到緩解，但游嫌不甘愛車面臨流當命運，自己又無力贖回，幾經思考下，決定鋌而走險、規劃行搶銀行，在當天得手334萬後，已立即前往當鋪將車贖回，隨後駕車返回住處。

▲游嫌供稱，為了贖回愛車賓士C300，才會計畫搶銀行。（圖／記者陳豐德翻攝）

9月才剛升主廚 行搶銀行前途全毀

游姓嫌犯外型相當帥氣，雖然年紀輕輕，但廚藝卻相當精湛，原本在六福皇宮擔任副主廚，今年9月份時因表現出眾晉升絲路宴主廚，當時游嫌還在臉書發表心路歷程，坦言這一路走來確實不容易，「感謝我的夥伴及團隊，共同面對許多困難及挑戰，未來的路還很長，要學習的還很多，讓我們一起面對成長。」

細細查閱游嫌臉書，不難發現他對主廚工作、及六福皇宮的熱愛，曾以「人生如行路」為題寫下315字，與夥伴分享正確的人生觀，勉勵「看得清比走得快更重要，因為走得對才能走得遠，拿出自己的態度面對任何事，傳到橋頭自然就會直！」此外，游嫌也曾PO出六福皇宮的外觀照，表示「六福皇宮是我的家，給我舞台、給我機會成長，伴隨著我的職業生涯，現在是換我們出力的時候，皇宮加油！」

但如今前程似錦的主廚，卻因債淪為偷車搶銀行的劫匪，他最深愛的那個「家」也因此受到牽連。六福皇宮29日晚間緊急發出聲明，表示游姓主廚平日表現相當正常，雖然12月31日皇宮將結束營業，但游男被列為留任名單，預計將轉調至旗下集團其他品牌任職，並無失業問題，「發生此事六福集團深表遺憾，即日起先予以停職，後續將依工作規則相關規定辦理，若情節符合重大違法之免職要件，將予以免職處分。」

游嫌落網後被帶回板橋分局偵訊，面對媒體詢問皆不發一語，甚至就連記者詢問「知不知道你已經被公司停職，後續可能面臨免職處分？」時，游嫌仍維持一貫的沉默。

▲游嫌外表陽光帥氣，任職期間表現也很正常，但卻因一時歹念而走上歪路，自毀前程。（圖／翻攝游嫌臉書）