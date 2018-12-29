為1輛賓士搶銀行！「主廚搶匪」曾同框王淺秋　熟練示範切牛排

▲犯下銀行搶案的游姓主廚，過去曾與王淺秋同框直播，大聊美食。（圖／翻攝自「EZTABLE 簡單桌」臉書）

社會中心／綜合報導

自毀前途！五星級飯店六福皇宮絲路宴游姓主廚在外積欠大筆債務，為了贖回典當的賓士愛車，竟動了歹念鋌而走險搶銀行，憑著一把假槍得手334萬。事實上，游嫌今年9月才剛升任主廚，前途一片大好，過去還曾與現任高雄市新聞局局長王淺秋同框直播大啖美食，如今為了賓士車犯下搶案，除了得面對後續刑事責任外，同時也立即遭到六福皇宮停職處分。

位於新北市板橋區篤行路的陽信銀行，28日下午1時50分遭歹徒持槍行搶，短短130秒就損失334萬元現金。警方獲報後立即成立專案小組，在追查30個小時後終於一舉逮獲游姓嫌犯；令人訝異的是，游嫌竟然還是知名飯店六福皇宮的主廚。

游嫌遭逮後供稱，因在外欠下鉅額債務，無力償還之餘只好先將賓士C300愛車典當，換取資金填補缺口，為了將車贖回，無計可施之下才會動念行搶，當天在偷了機車後旋即前往銀行犯案，得手現金後隨意將贓車棄置，領著大把現鈔到當鋪贖回愛車，隨後駕車返家。

游嫌年僅29歲，年紀輕輕卻已身任六福皇宮主廚，2018年9月升遷時還在臉書PO文散發正能量，感謝夥伴、團隊共同面對各種困難與挑戰；且2017年9月時，還曾以六福皇宮協理身分與現任高雄市新聞局局長的王淺秋同框直播，口條清晰地介紹海鮮食材，還在鏡頭前露一手，示範如何切牛排，原本未來一片坦途，怎料竟會為了贖回愛車犯下強盜重罪。

▼六福皇宮主廚犯下陽信銀行搶案遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）