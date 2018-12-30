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為中國空降兵「穿上裝甲」　新型空降戰車隨運-20而生

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為運-20大型運輸機量身打造的新型空降戰車首度亮相珠海航展。（圖／翻攝自鳳凰軍事）

▲為運-20大型運輸機量身打造的新型空降戰車首度亮相珠海航展。（圖／翻攝自鳳凰軍事）

軍武中心／綜合報導

解放軍運-20大型運輸機的研製成功，不僅帶動未來將衍生更多型號外，也讓空降兵部隊在履帶式戰車裝備獲得重要突破。一款專為運-20量身打造的新型空降戰車在近期公開亮相，無論在火力、防護以及機動性較上代空降戰車有更進一步的升級，進而增強中國空降兵的遠程干預能力

這款新型空降戰車於第12屆珠海航展的地面展區中，就緊鄰著運-20一同展出。陸媒報導，該空降戰車是以第二代東風猛士機動車底盤為基礎衍生的車族化地面裝備，採用中國國產04型步兵戰車「前置動力艙+後置乘員艙」類似的車體結構，同時其車體較現役的03式空降戰車有所加長，履帶行走部分增至6對負重輪，顯示出機動性和底盤承載力都獲得提升。

火力方面，該空降戰車採用與俄羅斯BMD-4型空降戰車、中國國產04式步戰車相近的武器配置，尺寸明顯增大的炮塔上裝有1門100毫米線膛炮和並列配置的30毫米機炮，可執行打擊對方有生力量、堅固工事以及輕型裝甲目標的任務。此外，從車體結構特徵來看，應還能安裝並列機槍並開設車體射擊孔，以進一步增強作戰能力。

中國空軍迎接成立68周年，官方發布一系列各型戰機高清圖片。運-20大型戰略運輸機。（圖／翻攝自空軍發布微博）

▲運-20是中國空軍轉型戰略空軍的關鍵裝備。（圖／翻攝自空軍發布微博）

據珠海航展現場工作人員指出，過去在研製解放軍現役的03式空降戰車時，由於運-20仍尚未投入使用，只能依靠運-8和運-9等中型運輸機平台完成車輛投送。如此一來，為適應中型運輸機的貨艙尺寸，反而嚴重限制了03式空降戰車的車體尺寸，其火力和防護性能也相對被壓縮。如今隨著運-20的順利服役，空降兵部隊在履帶式戰車的性能指標上也有了更寬裕的選項。

雖然這次曝光的新型空降戰車尚未定型，仍出於後其研製階段，但目前已完成載運-20上的車體空投試驗。報導強調，由於其車體空間較大，性能潛力也有進一步挖掘的空間，更重要的是，重裝機械化空降部隊與可執行戰略投送任務的運-20相結合，也增強中國空降兵的遠程干預能力。

▼解放軍空降部隊。（圖／翻攝自解放軍報英文網）

▲▼法媒：解放軍2020年將有40架運-20　可投送1個重裝師。（圖／翻攝自解放軍報英文網）

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關鍵字：空降戰車,空降兵,運-20,解放軍,珠海航展,大陸軍武,軍武

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