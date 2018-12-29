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透明藍綿延百公尺！綠島北岸「僧帽水母」大爆發　農業處：千萬別撿

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生活中心／綜合報導

為迎接2019年第一道曙光，許多民眾都會選擇到綠島跨年，但綠島北海岸近日卻出現大量的「僧帽水母」，隨著海浪被拍打上岸，藍色透明的水母屍體綿延海岸線長達百公尺。台東農業處提醒，僧帽水母含有極強的毒性，即便是已經死亡的個體仍依然有毒，呼籲民眾若發現千萬別隨意伸手撿拾。

▲▼綠島北海岸僧帽水母大爆發。（圖／東森新聞）

▲僧帽水母外觀相當艷麗，但卻含有致命劇毒。（圖／東森新聞）

僧帽水母嚴格來說並非是水母，它是一個包含水螅體及水母體的群落，也因此時常被稱作「葡萄牙戰艦」。僧帽水母本身並無動力，只能靠隨著洋流在海中漂浮，世界各地的海岸皆有目擊紀錄。

僧帽水母的外觀相當豔麗，鮮明的青藍色再搭上透明的水母帽，看起來宛若水晶般，在沙灘上相當惹人注目；但事實上，僧帽水母具有極強烈的毒性，即便已經死亡，如若不慎碰觸，毒素仍能對人體造成影響，可能會出現休克、心肺功能喪失，嚴重的話甚至還會致命。

▲▼綠島北海岸僧帽水母大爆發。（圖／東森新聞）

▲僧帽水母被海浪打上岸，綿延綠島北岸沙灘數百公尺。（圖／東森新聞）

此次綠島北海岸突然竄出大量僧帽水母，台東農業處副處長許家豪推測，可能是受到海水溫度逐年攀升，再加上近日東北季風影響，僧帽水母才會「路過」綠島北岸海域。

許家豪呼籲，僧帽水母的毒性很強，民眾若是到海岸邊散步、遊覽，見到沙灘上有不明的海洋生物千萬別伸手亂撿，以免不慎中毒。

▲▼綠島北海岸僧帽水母大爆發。（圖／東森新聞）

▲台東農業處副處長許家豪呼籲，如若民眾發現僧帽水母，千萬不要撿拾、觸碰。（圖／東森新聞）

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