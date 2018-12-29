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「30%幸運+70%小心和緊張」 21歲的她完成101天的環遊世界

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▲▼ AIDA環遊世界 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲21歲的Aida背著17公斤的行囊，完成101天的環遊世界 。（圖／翻攝Aida臉書

 記者崔至雲／台北報導

「旅行」對Aida來說就像呼吸般的重要、呼吸般的平常、呼吸般的珍貴。年僅21歲的她毅然決然的離開家鄉，背上17公斤的行囊，開啟了她101天的環遊世界之旅，回國後很多人跟她說能平安回家她很幸運，但她卻說能夠順利環遊世界回家靠的是「30%的幸運跟70%的小心翼翼和過度緊張」

▲▼ AIDA環遊世界 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲環遊世界結束的她，才發現原來台灣這麼的美  。（圖／翻攝Aida臉書）

一個女生要在外旅遊其實不只家人緊張，自己也相當緊張，回想起環遊世界的念頭萌芽時，她與家人做了相當多的心理建設，終於得到家人認可後，她花了4個月的時間做功課。因為有家人給的時間限制，因此她將原本想要去的60幾個國家刪減至20幾個，她將「夢想跟理想做了一個平衡」，不只完成自己的夢想，也讓家人能夠放心。

▲▼ AIDA環遊世界 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲Aida28日在益品書屋分享101天環遊世界的心路歷程。（圖／記者崔至雲攝）

環遊世界101天，花費25萬，Aida不跟父母拿錢，用自己打工賺錢完成這趟旅程，她認為每一分錢都花的踏實，更是換得一輩子寶貴的經驗，「雖然這一趟花了25萬，但我所獲得的遠遠超過這個金額，一路上所遇到的所有人事物是即使花錢也學不到、看不到的經驗和故事」。不只學到很多，Aida也發現，透過旅行她更了解自己，也更勇於做自己了。

回想起剛開始旅遊時，Aida每天都過得戰戰兢兢，為了省錢她當過沙發客，住過背包客棧，也睡過機場、車站，旅行的前50天更走路走到腳起水泡、破皮、扭傷，但到了旅行的中期，她認為「這麼夢真的很美，也發現原來世界這麼大」。Aida說，在別人眼中可能會覺得環遊世界這個夢想怎麼這麼難、這麼遙遠，但是也因為別人的一些冷嘲熱諷，讓Aida發現「追夢的過程一點都不累，當自己抱著地球儀的時候，她卻擁有了全世界」。

▲▼ AIDA環遊世界 。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲Aida認為，有些事情不做會後悔一輩子 。（圖／記者崔至雲攝）

「我們的夢想也許不同，但你我都在路上」Aida說，回國後，很多朋友發現她與 3、4月前的自己很不一樣，她才忽然發現，因為一個人的旅遊讓她更像自己。一個人的旅行不害怕嗎？Aida問，「我害怕、我超怕，但是如果因為害怕沒有踏出第一步，現在就無法分享這麼多的故事了！」

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關鍵字：環遊世界,旅遊,旅行

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