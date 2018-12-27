連假出國旅客看過來！「託運、手提行李」注意事項懶人包

▲建議旅客先行檢查行李，以便加速通關時間。（示意圖／記者季相儒攝）

旅遊中心／綜合報導

跨年連假將到來，為了加速排隊通關時間，桃園國際機場建議出國旅客先行檢查，像是最常搞錯的行動電源、備用鋰電池等不能放入託運行李，只能手提上飛機，還有手提行李液體不能超過100ml等，讓我們再來複習一下。

▲桃園機場。（示意圖／記者彭懷玉攝）

桃園國際機場提醒事項：

1. 行動電源、備用鋰電池等不能放入託運行李

2. 隨身行李 攜帶液體、膠狀及噴霧，不可以超過100毫升

3. 平板、筆電過X光機前先從隨身行李中取出

▲桃園機場出國人潮。（示意圖／記者陳涵茵攝）

桃機提醒旅客勿攜帶危安物品，也避免將行動電源、備用鋰電池及打火機放於託運行李內，通過金屬探測門前，請先將身上皮帶、帽子及金屬物品取下，並將平板電腦與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同隨身行李一同置入X光檢查儀。

針對手提行李或隨身攜帶上機的液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，並且需裝於1個不超過1公升（20×20公分）大小且可重複密封透明塑膠夾鍊袋內。

▲10秒鐘教室曾整理繪製出「常見搭機行李規範」。（圖／10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權提供）

若還是覺得太複雜，知名插畫粉專《10 Seconds Class–10秒鐘教室》也曾整理繪製出「常見搭機行李規範」。除了一般託運行李和隨身行李之外，更細分為「一定要隨身組」、「一定要託運組」、「特殊規定組」、「看狀況組」、「禁止攜帶組」5大類，收行李時再來確認一下！

若想更快踏出國門，桃機建議，旅客可多利用自助報到、辦理自動通關，以及機場捷運A1站的市區預辦登機及自助行李託運系統，加快通關效率。

▲桃機建議，旅客可多利用自助報到、辦理自動通關，加快通關效率。（示意圖／記者彭懷玉攝）

桃機也提醒，航廈出入境大廳路緣黃線區僅能臨時停車，供旅客上下車使用，違規佔用路緣，將移請航空警察局採取科技執法，利用監視器畫面比對車號開單，違規停車罰款600至1,200元不等。旅客可多加利用機場各停車場30分鐘免費停車優惠接、送機。