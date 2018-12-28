大巨蛋添變數！國父紀念館成市定古蹟　大巨蛋連通出口需送審

▲國父紀念館緊鄰大巨蛋，如今獲指定為市定古蹟，讓連通道出口設置增添變數。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

日前柯蔡會時，台北市政府與文化部因為大巨蛋案交鋒，市長柯文哲抨擊文化部卡住大巨蛋，導致無法開闢大巨蛋南側與國父紀念館地下連通道；文化部長鄭麗君則反擊，要市府須確定大巨蛋要不要建。北市文資審議28日審查國父紀念館案，決議認定國父紀念館主體為「市定古蹟」，未來大巨蛋疏散連通道出口規劃設計，必需先送文資審查；且依照文資法，通道出口也不得遮蔽、阻斷古蹟本體。

國父紀念館落成於1972年，由現代主義建築師王大閎設計，是推廣國父孫中山理念的重要場域，也是台灣光復後具代表性的公共建築；其建築形貌和戶外廣場的整體環境景觀，已成為台北市重要的城市空間視覺意象。

北市文資審議委員會28日召開會議審查國父紀念館案，委員一致同意國父紀念館本體認定為「市定古蹟」。席間有都市發展局代表認為，未來國父紀念館北側預計要興建地下停車場和連結大巨蛋的連通道，希望古蹟定著範圍退縮至建物往北10公尺。但文化局回應，古蹟土地定著範圍是依據最初的設計規畫擬定，應堅持這部分價值。

此外，也有委員也提出，國父紀念館園區具孫中山先生的民主理念價值，除了本體外，也應就國父紀念館園區街廓給予文資身份，後續將再另案討論。

至於國父紀念館本體被認定為市定古蹟身份後，大巨蛋疏散通道出口該如何處理解套？北市文化局副局長田瑋表示，依照文資法第34條規定，大巨蛋疏散通道出口不得遮蔽、阻斷國父紀念館通道，因此未來也需送文資審查。田瑋說，國父紀念館園區後續若被認定為「文化景觀」，出口就需要配合週邊環境，但並不會禁限建；至於若園區以都市計劃保存區認定，就不需送文資，只需送都審審議。

對於國父紀念館認定為市定古蹟，都發局副總工程司羅文明表示，未來都發局北側停車場工程，包括大巨蛋通道出口設計，將尊重文資審議，如何調整再後續討論，會再符合安全的前提下調整。