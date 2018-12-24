　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／　大巨蛋卡四年遭逼退？林洲民不滿：應是申請人努力被審查

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲即將在25日舉辦連任就職典禮，小內閣人選備受關注，都發局長林洲民卻疑似不滿遭撤換，直指市府高層中有「趙友友」。林洲民24日上班最後一日，他受訪時感慨遭市府7次明示暗示逼退，至於外界認為大巨蛋卡了四年，他強調，審查慢的真相是因為申請人應該努力「被審查」，但對方心中早有定見。

林洲民將離開都發局長一職，他下午在辦公室收拾時分享，四年前他看到桌上有局長名牌，當下就覺得不適合自己所以直接收進後方書櫃，「這代表我不需要位置，我也不需要職稱，我就是我」。

談及未來是否要留在北市府，林洲民很無奈，他說自己被市府明示暗示、長達14小時的對談，「這樣你覺得我會留在市府嗎？」

即將離開最愛的工作崗位，林洲民不捨細數自己任內政績，強調公宅執行率「宇宙第一」，他率領的市府都更局政績空前絕後。他說，「都發局過去做得很好，公宅台灣第一，沒有任何人可以詆毀都更局在公宅的成就，有沒有人詆毀，有。第二個，大巨蛋的審查，秉公處理、誰都一樣，我問心無愧，即使未來我人不在，我心都在，還有1055個都發局同仁的心，我做得好不好，問都發局同仁。」

談及爭議的大巨蛋案，林洲民解釋，「大巨蛋評定書30公分厚，走了兩年半，大家常常在想為什麼審這麼慢，其實真相不是如此，因為審查最重要的是什麼？是申請人要努力的被審查，但申請人有他心中的定見，所以走了那麼長時間。」

至於自己的「柯粉」身分，林洲民說，「我是柯粉才加入市府，我的標籤就是柯粉，柯粉的定義是柯愛台北，我也愛台北，所以我是柯粉。」他也透露，自己有致電給即將接任的都發局長，雙方沒有針對大巨蛋案討論，只是告訴對方要加油，還有想把自己定製的家具留下來供使用。

▲台北市都發局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市都發局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／柯P小內閣完整名單出爐！副市長三缺一
寶寶頭皮血腫別亂揉！男嬰「染菌癱瘓」…連翻身都無法

關鍵字：柯文哲,大巨蛋,林洲民

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

快訊／完整名單！柯P小內閣出爐　副市長三缺一

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

快訊／完整名單！柯P小內閣出爐　副市長三缺一

管中閔遭卡近一年　國民黨怒：沒有任何官員需要負責任嗎？

立法院前秘書長林錫山涉貪　監察院9比0全數通過彈劾案

把謝長廷派到日本「蔡英文高興好久」　吳子嘉：瘟神…

「未入境2年就停健保」　林靜儀建議修法：返台半年才可復保

「柯家軍」陳思宇哭了...觀傳局長最後一日喊話同仁「繼續努力」

政院否認放行管中閔清理戰場　葉俊榮僅簡訊通知賴清德

宅神睡韓國瑜的床直呼「好硬喔」　網友：翻床一般是要童男

韓國瑜就職倒數！工作人員忙綵排　韓粉搶拍典禮會場

影／　大巨蛋卡四年遭逼退？林洲民不滿：應是申請人努力被審查

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

長榮航空地勤染麻疹！傳染期仍於松山機場工作、也搭捷運、公車

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

快訊／完整名單！柯P小內閣出爐　副市長三缺一

亞足賽／南韓爆紅美妝門將　趙賢祐瞄冠軍：不會輕易丟球

小溫奶放防水包！她打開哭了　一秒GET「限定奶茶底色」：手機已泡湯…

設備故障數度延宕！福島核電廠明年3月重啟核燃料取出作業

台上英文老師氣質逼人！私照曝光「兇猛北半球」露甜笑　網：想上課了

政治熱門新聞

丁守中提選舉無效「3大重點曝光..

楊秋興遭踢出小內閣　據傳頻踩韓..

朱立倫要選總統　馬英九6字回應..

高市嗆韓國瑜：市民需要有肩膀的..

大學姊轉戰台中　盧秀燕曝隱瞞原..

謝長廷深夜PO文回應了：為幫蘇..

他護航謝長廷　被網爆：IP是政..

韓國瑜：賽馬講出去我自己也嚇一..

許淑華曾是環球小姐選美第4名

快訊／淡海輕軌通車首日就「訊號..

阿扁「我看錢最輕」駁馬英九　網..

林洲民：對遠雄放水是柯文哲政治..

柯P：世界大城市沒有像台北機車..

朱立倫將成立總統競選辦公室　吳..

更多熱門

相關新聞

陳思宇哭了...觀傳局長最後一日喊話同仁「繼續努力」

「柯家軍」台北市府觀傳局長陳思宇24日正式卸下局長職務，她下午出席觀傳局歡送會，還沒開場就在受訪時先哭了，「很多同仁說不敢來這場，怕心裡很感傷，但我是不捨跟替他們高興大於我的難過」。

卓榮泰嘴發抖：和柯文哲「最好都是朋友」

連簽公文都不行...林洲民花0.1秒考慮拒接「虛位」董事長

北市選舉無效訴訟首次開庭　丁守中：法院會還我一個公道

林洲民：對遠雄放水是柯文哲政治生命結束的開始

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳

胡歌深夜被爆領證結婚！

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

丁守中提選舉無效「3大重點曝光」

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面