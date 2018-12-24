影／　大巨蛋卡四年遭逼退？林洲民不滿：應是申請人努力被審查

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲即將在25日舉辦連任就職典禮，小內閣人選備受關注，都發局長林洲民卻疑似不滿遭撤換，直指市府高層中有「趙友友」。林洲民24日上班最後一日，他受訪時感慨遭市府7次明示暗示逼退，至於外界認為大巨蛋卡了四年，他強調，審查慢的真相是因為申請人應該努力「被審查」，但對方心中早有定見。

林洲民將離開都發局長一職，他下午在辦公室收拾時分享，四年前他看到桌上有局長名牌，當下就覺得不適合自己所以直接收進後方書櫃，「這代表我不需要位置，我也不需要職稱，我就是我」。

談及未來是否要留在北市府，林洲民很無奈，他說自己被市府明示暗示、長達14小時的對談，「這樣你覺得我會留在市府嗎？」

即將離開最愛的工作崗位，林洲民不捨細數自己任內政績，強調公宅執行率「宇宙第一」，他率領的市府都更局政績空前絕後。他說，「都發局過去做得很好，公宅台灣第一，沒有任何人可以詆毀都更局在公宅的成就，有沒有人詆毀，有。第二個，大巨蛋的審查，秉公處理、誰都一樣，我問心無愧，即使未來我人不在，我心都在，還有1055個都發局同仁的心，我做得好不好，問都發局同仁。」

談及爭議的大巨蛋案，林洲民解釋，「大巨蛋評定書30公分厚，走了兩年半，大家常常在想為什麼審這麼慢，其實真相不是如此，因為審查最重要的是什麼？是申請人要努力的被審查，但申請人有他心中的定見，所以走了那麼長時間。」

至於自己的「柯粉」身分，林洲民說，「我是柯粉才加入市府，我的標籤就是柯粉，柯粉的定義是柯愛台北，我也愛台北，所以我是柯粉。」他也透露，自己有致電給即將接任的都發局長，雙方沒有針對大巨蛋案討論，只是告訴對方要加油，還有想把自己定製的家具留下來供使用。

▲台北市都發局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）