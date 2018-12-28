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敦煌百兆瓦級光熱發電站　1.2萬面反射鏡「全天穩定供電」

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▲▼敦煌100兆瓦熔鹽塔式光熱發電站。（圖／翻攝自新華網）

▲敦煌100兆瓦熔鹽塔式光熱發電站。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

大陸首座100兆瓦級光熱發電站（其他為50兆瓦級）27日在敦煌落成，這是全球聚光規模最大、吸熱塔最高、儲熱罐最大、可24小時連續發電的熔鹽塔式光熱電站，顯示中方已成為全球少數掌握100兆瓦級光熱發電技術的國家之一。

太陽能光熱發電與光伏發電相比，具有連續、穩定輸出的特點，因此被視為具有充當基礎負荷電源潛力的能源應用技術。光熱發電利用太陽能、熱能、電能的轉化，將可實現全天零排放穩定發電。

敦煌100兆瓦級光熱發電站採用熔鹽吸熱技術，站內擁有1.2萬面大型聚光反射鏡，又被譽為「超級鏡子發電站」。蒸汽發生器則是整個發電項目的關鍵設備，主要應用於太陽能光熱發電系統，負責將熔鹽中的太陽能熱量用於加熱介質水，使介質水預熱、蒸發、過熱和再熱，生成可推動汽輪機發電的蒸氣。

這座發電站位於甘肅酒泉敦煌市的光電產業園內，配置11小時熔鹽儲熱系統，擁有260公尺高的吸熱塔，這是目前全球吸熱塔最高的塔式光熱電站，2016年入選首批國家太陽能光熱發電示範項目。其擁有的1.2萬面定日鏡以同心圓圍繞260公尺高的吸熱塔，鏡場總反射面積超過140萬平方公尺，年發電量可達3.9億度。

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關鍵字：百兆瓦級光熱發電站,超級鏡子發電站,敦煌,熔鹽吸熱技術,太陽能發電

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