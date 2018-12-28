台灣藍鵲吃便當盒殘食　惠蓀林場直擊「一步驟」保護牠

▲台灣藍鵲吃人類食物，會為了覓食而改變原本行為。（圖／惠蓀林場提供）

記者胡順惠／採訪報導

南投縣的惠蓀實驗林場在粉專放上一張照片，幾個便當盒堆疊在垃圾桶上方，還有幾個跟免洗杯一起散落在地上，引來3隻保育類的台灣藍鵲徘徊，其中還有1隻在吃便當盒的殘食，讓園方相當擔心，發文提醒遊客「丟完垃圾要確認蓋子有蓋上」。

惠蓀林場場長林志銓表示，當初會放上藍鵲照片的用意是，提醒民眾人類的拉圾或食物會影響野生動物的習性，希望民眾「維護山林環境、垃圾帶下山」，再來是林場重視環境保護及野生動植物保育，所有垃圾桶都有加蓋子，也會加強巡視及清理工作，遊客發現垃圾桶滿了，可以通知林場處理，而不是硬塞或讓垃圾落地。

南投溪頭自然教育園區人員分析，野生動物誤食人類食物可能有兩個影響，首先是動物本來就要有覓食能力，被餵食習慣會喪失警戒心，為了覓食而改變原本行為，反而去接近遊客；再來是，這些食物本來就是加工食品，裡面含有高油、高鹽，本來就不是動物該吃的，對健康狀況也會有所影響。

惠蓀林場貼文中指出，這些留有食物殘渣的便當盒外露，難免會吸引到野生動物覓食，像是台灣獼猴、台灣藍鵲或一些小型哺乳動物等。貼文指，亂丟的行為「會造成台灣藍鵲開始習慣在人類活動處覓食，逐漸的不再對人類有警覺，或者在覓食的過程中對人類有攻擊的行為，當然也可能讓牠們誤食到一些細小垃圾！」

據維基百科資料，台灣藍鵲又稱臺灣暗藍鵲、紅嘴山鵲、長尾山娘或長尾陣仔，為臺灣特有種鳥類，主要分布1500公尺以下的森林裡，除繁殖季外多成群行動，性情兇悍，特徵是兩根長尾羽，繁殖季在3月至7月，每年生兩窩，每窩大約有3至8顆蛋。國際鳥盟將台灣藍鵲列為無須採取保育行動的鳥種，而行政院農業委員會則將台灣藍鵲列為保育類動物。

同樣的狀況也出現在金門的綠蠵龜身上，誤食人類隨手亂丟的垃圾，差點丟掉性命。據了解，海龜在料羅港內及塔山電廠海域中載浮載沉，被送到水產試驗所收容，沒想到連續7天排出大量塑膠袋，因為無法消化，導致養分吸收不足，活動力下降。

▲綠蠵龜連續7天排出大量塑膠袋。（圖／金門縣政府提供）