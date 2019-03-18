每月給超過1萬孝親費　人生設計所：身旁同事沒人做得到　

▲保險小舖人生設計所與人文展賦劇團合作，透過主題展向社會及父母發聲。（圖／人生設計所提供）

記者李蕙璇／台北報導

保險小舖簡單市調身旁年輕同事，發現無人每個月固定給父母親1萬元以上孝親費，因此建議身為父母要是先作好理財規劃，孩子就不用有壓力只能選擇有錢途的工作，自由學習發展的機會也大得多。

保險小舖人生設計所LIFE Lab. 協理顏睦原表示，今年爆紅的韓劇天空之城，讓他對孩子的教育有很大的感觸。該劇描述韓國上流社會中，一群欲扶助丈夫事業和培育子女成為二代貴族的貴婦故事。看到精英父母希望孩子也是精英，辛苦的父母也希望孩子出人頭地，而「養兒防老」、「讓孩子自由發展」也是現實人生重要課題。

保險諮詢品牌「人生設計所 LIFE Lab.」便與人文展賦劇團合作，在新光摩天大樓旁的新光站前樂活未來館，推出為期一個月的主題特展，透過圖像文字描述以及小遊戲向社會及父母發聲，重視孩子的自主性及快樂成長的空間。

而根據2018年「職人」調查，8成國中學生選擇10個當下最常見的熱門科系，人生設計所認為熱門不等於適合自己，便與人文展賦劇團推出「我的未來，誰的夢」舞台劇，描寫孩子們在父母、學校、社會的過度期待壓力下的衝突畫面及每個角色的心聲，透過換位思考，讓演員及觀眾反思，孩子走入的未來到底是圓了誰的夢。