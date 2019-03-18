　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

每月給超過1萬孝親費　人生設計所：身旁同事沒人做得到　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼保險小舖人生設計所與人文展賦劇團合作，透過主題展向社會及父母發聲。（圖／人生設計所提供）

▲保險小舖人生設計所與人文展賦劇團合作，透過主題展向社會及父母發聲。（圖／人生設計所提供）

記者李蕙璇／台北報導

保險小舖簡單市調身旁年輕同事，發現無人每個月固定給父母親1萬元以上孝親費，因此建議身為父母要是先作好理財規劃，孩子就不用有壓力只能選擇有錢途的工作，自由學習發展的機會也大得多。

保險小舖人生設計所LIFE Lab. 協理顏睦原表示，今年爆紅的韓劇天空之城，讓他對孩子的教育有很大的感觸。該劇描述韓國上流社會中，一群欲扶助丈夫事業和培育子女成為二代貴族的貴婦故事。看到精英父母希望孩子也是精英，辛苦的父母也希望孩子出人頭地，而「養兒防老」、「讓孩子自由發展」也是現實人生重要課題。

保險諮詢品牌「人生設計所 LIFE Lab.」便與人文展賦劇團合作，在新光摩天大樓旁的新光站前樂活未來館，推出為期一個月的主題特展，透過圖像文字描述以及小遊戲向社會及父母發聲，重視孩子的自主性及快樂成長的空間。

而根據2018年「職人」調查，8成國中學生選擇10個當下最常見的熱門科系，人生設計所認為熱門不等於適合自己，便與人文展賦劇團推出「我的未來，誰的夢」舞台劇，描寫孩子們在父母、學校、社會的過度期待壓力下的衝突畫面及每個角色的心聲，透過換位思考，讓演員及觀眾反思，孩子走入的未來到底是圓了誰的夢。

ET快訊
路邊踩到一塊肉！　半透明墨綠「天然太歲」估價嚇死人
陳文茜親口證實罹患肺腺癌！　樂觀抗病魔「這只是一塊蛋糕」
小心遲到！長榮航空3/31改「關櫃時間」 提前至起飛前60分

關鍵字：每月1萬以上孝親費　人生設計所：身旁同事沒人做得到

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

失能險搶購潮發威　公勝保經統計：遠雄、元大與台灣人壽賣最狂

領200萬理賠住院險時還天天回家煮晚餐　骨折X光片拿錯邊很詭異　

強制險理賠失能殘廢常兜不攏　車禍導致左手無力竟遭拒賠

「失能險」可以理賠帕金森氏症？壽險公司：需進一步判斷

3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

孕婦跌倒出血剖腹生產　3狀況保險常拒賠

明知胎位...孕婦搭機赴美旅遊　緊急剖腹生產難獲旅平險理賠

小心儲蓄險愈存愈薄　資深保險主管：有3點地雷勿碰

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

印尼女懷孕愛上水果肥皂味道　當冰淇淋又舔又吮「吃到發泡」

每月給超過1萬孝親費　人生設計所：身旁同事沒人做得到　

「限時升級」旅平險加碼不調價　新光產險開第一砲搶進網投排名

南山首波「免體檢簡易投保」絕招　迎戰國泰「定期型轉終身險」

國人太愛買儲蓄保單　致壽險業海外投資過高爆鉅額匯損

街口支付胡亦嘉槓金管會　樂天集團、張鈞甯也被波及中箭

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

新防癌險統一理賠定義上路　產壽險保單理賠金比一比

保險業IPO標準上路　南山人壽興櫃將是審查首案

健走型外溢保單大比拚　每月走7500步就可折減保費

磊山保經人DNA「富而好禮」　李佳蓉：年輕人優秀非難帶需要機會

台中飄香70年的老麵店！還有彈嫩滷豆腐、燒賣和包子

中職／邱丹熱身賽手感火燙　曾豪駒：表現出乎意料

16歲拉丁男被刺100刀後火燒屍　母働：他想退出黑幫

《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相　經典地區「大沙漠」要來了

半自動槍買氣激增「商家網站當機」　紐國總理：修法絕不退縮

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈

影／甄子丹《葉問4》完結篇首支預告　詠春拳「衝出亞洲」對打美軍

雙腳踩屎尿！AKB48台北團養貓狗　「嘴上討厭心裡愛」爆暖

42歲女星「產後4個月」練回11字腹肌　爽貼照炫耀：我沒找教練！

驚險畫面曝／騎士8秒閃過死神！ 整棟校舍轟轟倒下「塵土狂噴」

保險熱門新聞

新防癌險上路　產壽險保單理賠比..

失能險搶購潮發威　遠雄、元大與..

胡亦嘉槓金管會　樂天集團、張鈞..

國人太愛買儲蓄保單　致壽險業海..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

南山首波「免體檢簡易投保」迎戰..

年領200萬住院險理賠　保戶天..

保險業IPO標準上路　南山人壽..

每月給1萬孝親費很難？保險推父..

失能險理賠帕金森氏症？壽險公司..

失能險今年從嚴核保　送件激增

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

「限時升級」旅平險不調價　新光..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

小孩照書養　1歲半童不會走路

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」憲哥開譙

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面