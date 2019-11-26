新光金高層異動！新壽總經理蔡繼雄年底卸任　黃敏義明年元旦上任

▲右起為新光金控資深副總徐順鋆、代總經理黃敏義、新光人壽總經理蔡雄繼、新光銀行總經理謝長融。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新光金（2888）今（26）日召開董事會，會中通過子公司新光人壽新任總經理人事案，現任總經理蔡繼雄預計年底卸任，由在新光任職超過30年的新光金代總經理黃敏義接任，預計明年1月1日起生效。

新光金表示，新光人壽現任總經理蔡繼雄即將卸任，今天董事會中通過聘任黃敏義君為總經理，並自明年元旦起生效，不過此聘任案須由金管會核准。

黃敏義從1982年起加入新光人壽，迄今任職已超過30年，擔任過業務、人事、投資等相關業務的歷練，並曾經督導新光銀行金融市場、財富管理及分行等業務的營運推展，資歷相當完整，獲得董事一致肯定認同，相信未來能接續蔡雄繼總經理的經營理念與目標，帶領新光人壽邁向一個新的里程碑。

新壽總經理蔡雄繼自2010年接任新光人壽總經理以來，積極改革業務體系、發展金融科技的運用，有效提升公司營運效率，功績卓著。此外，黃敏義明年接下新壽總經理一職後，新光金總經理職缺人選預計年底也將確定。

新光金董事會今天也通過第3季財務報告，今年前3季合併稅後淨利達190.6億元，每股盈餘（EPS）為1.55元，合併綜合淨利總額達437.4億元，較去年同期大幅成長，總資產規模逾3.9兆元，合併股東權益為1,921.8億元，較去年底增加32.9%，每股淨值達15.2元。

至於子公司獲利表現，新光人壽第3季合併稅後淨利135.8億元，股東權益達1,075.1億元，較去年底增加373.1億元；新光銀行獲利穩定合併稅後淨利40.9億元，較去年同期成長4.9%；元富證券合併稅後淨利約13.0億元，較去年同期成長31.1%。