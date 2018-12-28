美擬用行政令阻擋華為　宋國友：需要因果關係

▲華為。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普考慮在明年發佈一項行政命令，藉由宣布國家緊急狀態，來禁止美國公司使用華為和中興通訊的電信設備。復旦大學美國研究中心副主任宋國友27日對《環球時報》記者說，「川普簽署這項行政令，需要能在法律上證明因果鏈條是成立的，即不發布這項行政令，國家安全就會受到威脅」。

綜合媒體報導，《路透》引述美國電信行業和政府方面消息人士說，該行政令已醞釀超過8個月，最早可能於2019年1月頒布，將要求美國商務部禁止美國企業購買對國家安全構成嚴重風險的外國電信設備。路透報導，雖然該行政令不太可能直接點名華為或中興，但消息人士透露，「預計商務部官員會解讀為，授權限制這兩家公司所產設備的流通。目前，行政令的內文尚未最終敲定。

▲美國總統川普。（圖／路透）

據了解，該行政令依據的是美國《國際緊急經濟權利法》（IEEPA），這項法律授予總統實施制裁的持續權力，以應對那些公然的威脅，並宣布國家進入緊急狀態，通常比如會凍結財產、對進出口和貿易實施限制等。

今年8月，美國曾通過一項國防政策法案，禁止美國政府使用華為和中興設備。宋國友說，此前法案體現的是國會的訴求，如果川普簽署行政令，肯定不會完全重複國防授權法中的相關規定，但這無疑會拉升對中國相關通信產品的限制。

美國在不久前曾向他的盟友們施壓，要求他們不要採用華為的5G技術，澳洲和紐西蘭相繼支持。據外媒報導，英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）26日表示，對華為參與升級英國移動網路有「非常深切的擔憂」；中國政府有時會以惡意的方式行事。

「西方一些人的表態，我認為反映了他們心中根深蒂固的傲慢和偏見，焦慮與糾結」。對於威廉森的言論，中國國防部新聞發言人吳謙27日反駁，「英國有關指責實屬無中生有，純屬捏造」。

另外，中國外交部發言人華春瑩27日在例行記者會被問及此事時，不願對未經證實的消息多做評論，只說安全問題最好用事實來說話。

▼華春瑩。（圖／翻攝中國外交部官網）