陸首艘國產航母最快2019年8月交付海軍　網：啟航了

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建造於大連市的首艘國產航母001A型於5月13日首次出海試航，大陸軍事論壇於12月27日po了一張航母001A型的照片，隨圖附文「啟航了！」大陸軍事評論員宋中平指出，「國產航母最快於明年8月交付中國海軍，紀念解放軍建軍92周年。」

▲中國大陸國產001A型航空母艦。（圖／中國軍網）

綜合陸媒報導，大連海事局已在25日發布航行警告稱，將在黃海北部規劃的禁區內進行軍事任務，無關船舶一律不得駛入。據報導，大陸國產航母於27日進行「第4次海試」，艦上載著3架不同種類艦載機出海，訓練甲板統籌調運，當中還出現了「艦載機著艦的關鍵設備」─4根阻攔索，顯示這次海試目的極有可能是「艦載機起降訓練」，訓練結果關乎到001A型航母是否已經能形成戰力。

宋中平指出，001A型航母的武器和電子系統都比遼寧艦先進，不過2012年開始服役的遼寧艦目前已進廠進行升級。他說，這代表明年001A型航母入列時，中國將擁有2艘全面運作的航母。

▲中國大陸國產001A型航空母艦甲板照。（圖／中國軍網）

據資料顯示，001A在2013年11月開工，長度為315公尺，相當3座足球場的長度，寬度為75公尺，與遼寧艦外型基本相似，但可搭載的戰鬥機數量更多，可以配備40至45架殲-15戰鬥機（J-15），噸位約6.5萬噸，造價約為30億美元（約新台幣905億元）。

001A繼承遼寧艦的相關技術，搭載量提升外，內部的設計也更優化，不僅拋棄了前蘇聯的設計思路，同時艦載的電子設備也進行了換代升級，無論在艦機適配性、電磁兼容性、全艦安全性以及戰鬥能力保障方面都有所提高。