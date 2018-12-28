　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸首艘國產航母最快2019年8月交付海軍　網：啟航了

請按讚支持ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

建造於大連市的首艘國產航母001A型於5月13日首次出海試航，大陸軍事論壇於12月27日po了一張航母001A型的照片，隨圖附文「啟航了！」大陸軍事評論員宋中平指出，「國產航母最快於明年8月交付中國海軍，紀念解放軍建軍92周年。」

▲中國大陸國產航母001A。（圖／中國軍網）

▲中國大陸國產001A型航空母艦。（圖／中國軍網）

綜合陸媒報導，大連海事局已在25日發布航行警告稱，將在黃海北部規劃的禁區內進行軍事任務，無關船舶一律不得駛入。據報導，大陸國產航母於27日進行「第4次海試」，艦上載著3架不同種類艦載機出海，訓練甲板統籌調運，當中還出現了「艦載機著艦的關鍵設備」─4根阻攔索，顯示這次海試目的極有可能是「艦載機起降訓練」，訓練結果關乎到001A型航母是否已經能形成戰力。

宋中平指出，001A型航母的武器和電子系統都比遼寧艦先進，不過2012年開始服役的遼寧艦目前已進廠進行升級。他說，這代表明年001A型航母入列時，中國將擁有2艘全面運作的航母。

▲中國大陸國產航母001A。（圖／中國軍網）

▲中國大陸國產001A型航空母艦甲板照。（圖／中國軍網）

據資料顯示，001A在2013年11月開工，長度為315公尺，相當3座足球場的長度，寬度為75公尺，與遼寧艦外型基本相似，但可搭載的戰鬥機數量更多，可以配備40至45架殲-15戰鬥機（J-15），噸位約6.5萬噸，造價約為30億美元（約新台幣905億元）。

001A繼承遼寧艦的相關技術，搭載量提升外，內部的設計也更優化，不僅拋棄了前蘇聯的設計思路，同時艦載的電子設備也進行了換代升級，無論在艦機適配性、電磁兼容性、全艦安全性以及戰鬥能力保障方面都有所提高。

ET快訊
性侵建築系女學生2次！渣男還分屍亂丟　女友一旁全程看
為國家發展慰留賴清德！蔡英文：他是名好投手

關鍵字：國產航母,8月,中國海軍,001A型,遼寧艦,001型,航空母艦,艦載機,起降訓練,阻攔所,軍事評論員,宋中平,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

新任常務次長：三軍官兵戮力戰訓　扮演國家安全守護者

親歷父親血癌離世悲痛　空軍上尉殷銘澤捐髓救人

帶著敵情練兵　嚴德發：實兵演訓檢驗濱海決勝、灘岸殲敵

陸首艘國產航母最快2019年8月交付海軍　網：啟航了

改雙座多一人專注電子操控　殲-15D拆機頭3設備實戰測試

對比中俄五代機　《國家利益》：蘇57機動性高，殲20隱身性能強

四道阻攔索就位　002型航母第4次試航練殲-15起降

影／雪白航母登場！　學生2天打造4:1擬真縮小「冰雪遼寧艦」

出錢蓋潛艦廠房＝圖利台船？　海軍：絕非慶富案翻版！

軍艦互訪其中一環　日本擬派艦參加青島國際閱艦式

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

新任常務次長：三軍官兵戮力戰訓　扮演國家安全守護者

親歷父親血癌離世悲痛　空軍上尉殷銘澤捐髓救人

帶著敵情練兵　嚴德發：實兵演訓檢驗濱海決勝、灘岸殲敵

陸首艘國產航母最快2019年8月交付海軍　網：啟航了

改雙座多一人專注電子操控　殲-15D拆機頭3設備實戰測試

對比中俄五代機　《國家利益》：蘇57機動性高，殲20隱身性能強

四道阻攔索就位　002型航母第4次試航練殲-15起降

影／雪白航母登場！　學生2天打造4:1擬真縮小「冰雪遼寧艦」

出錢蓋潛艦廠房＝圖利台船？　海軍：絕非慶富案翻版！

軍艦互訪其中一環　日本擬派艦參加青島國際閱艦式

搶先規劃2019兒童節連假 卡位日本櫻花季

赴大陸旅遊持續成長　五福「福迎新春」祭好禮

2018金質旅遊獎掛保證！朝聖北京、加拿大追極光必跟行程

如何消毒機艙座位？登機先擦酒精棉片30秒後才可觸摸

蘇貞昌當行政院長時　陳水扁：2度入府要求換掉蔡英文

HBL／巧固球轉籃球　陳珀瑞高三初嚐8強滋味

藝大、設計系「外套蓋頭+彆扭睡教室」引共鳴　淚喊：不敢沾床

少女不捨父親吸毒　當警面前交出吸食器

歐洲央行：2019年全球經濟將趨緩 物價上漲

聯華神通董座苗豐強辭任華邦電董事　焦佑鈞：感謝傳承

屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！　看阿伯抖一下險摔...回頭狂笑

軍武熱門新聞

美媒：蘇57機動性高，殲20隱..

學生造4:1擬真縮小「白雪遼寧..

西部戰區殲-16換裝僅花8個月

志願役注意！這12單位得回去教..

002型航母第4次試航練殲-1..

殲-15D改雙座多一人專注電子..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

攜手-2018中印陸軍反恐聯訓..

中共「S-400」試射成功　

網友打臉王定宇紅隼毀陸戰車一說

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

遇教召就買機票？國防部開大絕了

軍訓課不再折抵軍事訓練役期？！

更多熱門

相關新聞

殲-15D改雙座多一人專注電子操控

解放軍近日疑似曝光雙座型殲-15戰機，英國《詹式防務周刊》認為，該機應是一款電子戰平台，也就是外界俗稱的殲-15D，目前這種艦載戰鬥機正在進入實戰測試階段。據了解，殲-15D是在今年4月傳出首飛消息，其全面移植殲-16D電戰機的研製成果，新增的後座將多一名機載人員更專注於電子操控。

002型航母第4次試航練殲-15起降

陸國防部：台以武拒統死路一條

學生造4:1擬真縮小「白雪遼寧艦」

日本擬派艦參加青島國際閱艦式

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

小玉發禮物時間一到「0人到場」

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

女兒爆男師父「姦宿」女學生　目睹赤裸躺床

揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲：無法接受超速認定

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面