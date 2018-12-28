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15式輕型坦克已列裝解放軍　可輕易擊穿T-72坦克裝甲

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中國官方首度曝光新輕坦「15式主戰坦克」，預計明年能實體亮相。（圖／翻攝自央視）

▲15式輕型坦克。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸國防部發言人吳謙在例行記者會上證實，15式輕型坦克已列裝解放軍部隊。他表示，改革開放40年來，解放軍堅持信息主導、體系建設，堅持自主創新、持續發展，堅持統籌兼顧、突出重點，裝備建設取得重大成就，走出了一條具有中國特色的武器裝備發展道路。

▼解放軍陸軍第75集團軍某合成旅山地攻防作戰演練。（圖／翻攝自中國軍網，下同）

▲▼解放軍陸軍第75集團軍某旅展開山地攻防作戰演練。（圖／翻攝自中國軍網）

中國國家博物館11月舉行的「偉大的變革－慶祝改革開放40週年大型展覽」上，官方首度披露15式輕型坦克的照片。陸媒隨後又公開該型坦克首次亮相合成旅對抗演習的畫面，引發外界關注。陸軍第75集團軍某合成旅11月下旬展開山地攻防作戰演練，多輛15式輕型坦克在廣西東南部十萬大山的南疆亮相，一旁還有全副武裝的官兵徒步穿梭，場面十分壯觀。

▲▼解放軍陸軍第75集團軍某旅展開山地攻防作戰演練。（圖／翻攝自中國軍網）

15式輕型坦克是陸軍75集團軍下轄南國機械化部隊主力，擁有一門94式105公釐線膛炮，可以輕易擊穿T-72主戰坦克的裝甲，火力十分驚人。該型坦克的重量為33噸，採用模組化裝甲設置，為了滿足在山嶽丘陵地區的作戰，還安裝液氣懸掛系統，能為負重輪提供較大的阻尼力，既可增加移動的平穩性，也能提高行進間射擊的命中精度。

▲▼解放軍陸軍第75集團軍某旅展開山地攻防作戰演練。（圖／翻攝自中國軍網）

根據陸媒報導，1979年中越戰爭爆發（中方稱作對越自衛反擊戰），鑒於62式輕型坦克的戰損龐大，再者大陸南方的稻田、山地丘陵偏多，中方於是著手研製15式輕型坦克。在這場戰爭當中，解放軍迅速占領越南北部20多個重要城市和縣鎮，一個月內就宣稱取得勝利，隨後撤出越南。越方則是在解放軍撤離後宣布取得勝利。

▲▼解放軍陸軍第75集團軍某旅展開山地攻防作戰演練。（圖／翻攝自中國軍網）

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關鍵字：15式輕型坦克,T-72主戰坦克,62式輕型坦克,解放軍,中越戰爭,改革開放40週年,大陸軍武,軍武

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