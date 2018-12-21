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保戶權益大提升！　保單契約撤銷期延長到14天

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業務員。（圖／達志示意圖）

▲保單契約撤銷期延長到14天，保戶權益更有保障。（圖／達志示意圖）

記者戴瑞瑤／台北報導

消費者有時受到業務員煽動，之後發現自己買的保單不符合自身需求，若業務員沒有告知保單有3天審閱期就簽約，往往就等於民眾自身放棄審閱期的權益，引起許多爭議。保險局公布，在這次《保險法》修正草案中，刪除審閱期，直接明訂保戶有保單契約撤銷期14天，不只拉長保單契撤期限，也將保單契撤權拉高到法律位階，保障消費權益。

目前保險實務上，傳統型壽險在投保之前，保險公司都要提供至少3天的「保單審閱期」，讓保戶有時間詳細閱讀保單條款內容，了解欲購買的保單內容。但若保戶不知道、業務員未告知，保戶立刻就簽約，就等於放棄保單審閱期的權利。

若簽約了也沒關係，保戶若簽約後臨時反悔，保險業務員送保單給保戶簽收，保戶收到簽收回條上，最好押上日期，從那天隔日起10天之內，保戶都有權利用「保單契約撤銷期」要求該保單契約無效，保險公司須退還保戶繳交的所有保費。

換言之，目前保險實務上，保戶擁有「3+10」的投保反悔時間。但這過去卻未在法律上規定，僅有在自律規範中訂定，也引起眾多爭議案出現。

保險局預告，這次《保險法》修正草案中，會將保單契約撤銷期入法，拉高其法律位階。刪除3天保單審閱期，直接明定個人二年期以上的人身保險保單撤銷期有14天。換言之，若就算民眾不小心立刻就簽約，也不會有放棄3天保單審閱期的問題，直接擁有14天的保單反悔期，解決審閱期爭議，對保戶來說也是權益的保障。

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關鍵字：保單審閱期,保單撤契期,保單撤契權,保險法,保險局

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