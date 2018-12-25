保特瓶聖誕樹+夢幻燈海隧道　吉安鄉新增聖誕打卡景點

▲花蓮吉安鄉公所利用千支回收寶特瓶，打造出奪目耀眼的環保聖誕樹，讓路過的鄉親民眾感受到濃濃的聖誕節氣氛。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所清潔隊利用千支回收寶特瓶，打造出奪目耀眼的環保聖誕樹，讓路過的鄉親民眾感受到濃濃的聖誕節氣氛，位於好客藝術村的夢幻燈海隧道，也成為許多情侶打卡拍照新景點。

位在中山路慶豐市場旁的吉安好客藝術村，吉安鄉公所利用館舍之間的藝文長廊，裝置流線造型聖誕燈飾，在夜晚彷彿成為夢幻隧道，許多附近民眾在晚餐過後到此散步，紛紛搶先拍照打卡。27歲的宋小姐說，在微涼的風中走走散步，越來越有過節的氣氛。

吉安鄉公所迎接新喜年，特別於交通要道及鄉內藝文景點精心設置美麗燈飾，在不影響行車安全下，不僅將夜間重要路口裝飾，展現吉安鄉好客親和力及魅力的吉安，也向所有鄉親祝新年快樂賀年詞，更有俏皮淘氣的小山豬，象徵豬年意象的到來，以及聖誕老公公、麋鹿、雪人燈飾閃爍著，於圖書館旁廣場的牆面打造迷你又創意的聖誕城堡。

放置於中央路與中山路交叉口高達3米的環保聖誕樹，以寶特瓶製作，白天是一座獨特風格的環保藝術品，夜晚時搭配燈飾效果，透過不同色調的漸層LED燈，將環保聖誕樹展現成絢爛多彩的新地標。

▲好客藝術村的夢幻燈海隧道，成為許多情侶打卡拍照新景點。

清潔隊長樊一明說，由清潔隊資源回收班提供上千支回收的保特瓶，在水電班的隊員創意構思下，以回收寶特瓶打造出2座環保聖誕樹，先作支架，後串上寶特瓶，完成一座約3公尺高的裝置藝術。

清潔隊表示，利用保特瓶做成聖誕樹是鄉長黃馨的創新理念，一方面希望有效利用回收保特瓶，達到資源再利用的功效，另一方面也傳達愛護地球的理念。