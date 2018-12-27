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輕熟齡女性膠原蛋白流失快　不老容顏可靠它！

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▲想擁有不老容顏，除了養成良好的作息與飲食習慣，也可透過『聚左旋乳酸』來刺激自體膠原蛋白增生。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

台灣輕熟齡女星保養各自有方，像大S大推燕窩配牛奶，林志玲愛吃豬蹄，都能補充膠原蛋白，而賈靜雯則是一周運動2到3次，每天喝2,000c.c.的水，今年10月更被英國郵報大讚，看起來只有22歲。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲三分靠天生，七分靠後天！容顏不老有撇步。（圖／記者吳杰澄攝）

想擁有「不老容顏」，除了先天優勢，還得靠後天努力！但要跟女明星一樣，持之以恆地運動、控管飲食，可不容易；所以不少人選擇更快速有效的醫美微整，來達到維持年輕樣貌的相同效果！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲不少人選擇更快速有效的醫美微整，來達到維持年輕樣貌的相同效果。（圖／記者吳杰澄攝）

「除了養成良好的作息與飲食習慣之外，也可以透過『聚左旋乳酸』，來增加我們肌膚膠原蛋白的補充。」安泰醫美眼科診所邱靖甯醫師強調，女性年過25歲，便進入膠原蛋白流失的高峰期；到了40歲，肌膚中膠原蛋白含量，甚至不及18歲時的一半，外貌看起來「衰老」，就是因為膠原蛋白流失的速度大於生長速度。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲女性年過25歲，便進入膠原蛋白流失的高峰期。（圖／記者吳杰澄攝）

邱靖甯醫師表示，聚左旋乳酸最大特色就是能刺激自體膠原蛋白增生，改善皺紋、蘋果肌下垂及臉頰、夫妻宮凹陷等問題，與一般立即填充的產品不同，效果屬於「漸進式」，通常在注射後2到3週左右軟組織逐漸生長，完整療程約2到3次，效果於6個月最為明顯，可維持長達25個月之久。另外，聚左旋乳酸有經過FDA、歐盟以及衛福部的核可，安全有保障，對於拒絕假假臉，追求微整效果能夠自然呈現的民眾來說，是很好的選擇。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲聚左旋乳酸最大特色就是能刺激自體膠原蛋白增生，改善皺紋、臉頰凹陷等問題。（圖／記者吳杰澄攝）

聚左旋乳酸施打後，醫護人員會立即進行深層按摩至少5分鐘，讓注射物均勻分散；「術後5天內、每天按摩5次、每次5分鐘，讓聚左旋乳酸可以更加均勻地分布在肌膚底層，加速膠原蛋白增生。」邱靖甯醫師也呼籲消費者，可依照術後居家照護「555原則」，使治療效果更自然理想。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲術後5天內、每天按摩5次、每次5分鐘，能使治療效果更自然理想。（圖／記者吳杰澄攝）

抗老是女性終身課題，不論是透過食補方式、作息養成，還是利用醫美微整找回澎澎臉，選擇適合自己的保養之道，抹去歲月留下的痕跡，自然能活得自信、活出美麗。

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