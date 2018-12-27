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欠費車小心「被失蹤」　「車牌辯識」定位後將直接拖吊查扣

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▲欠費車小心「被失蹤」　「車牌辯識」定位後將直接查扣拖吊。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲新竹市税務局購買車牌辯識管理系統，供新竹執行分署即時調查欠税人車輛停放位置，並通知執行署人員第一時間前去查封車輛並加以查扣拖吊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

別以為欠etc、停車費、汽機車燃料税沒事，行政執行署從2017年底到2018年以50名欠繳大戶為優先執行對象，新竹分署2017年11月下旬主動與新竹市稅務局合作，決議密切積極追查欠繳戶車輛及其他財產強力執行，税務局購買車牌辯識管理系統，供新竹執行分署即時調查欠税人車輛停放位置，並通知執行署人員第一時間前去查封車輛，27日早上即在南大路發現欠税車輛，並加以查扣拖吊。

▲欠費車小心「被失蹤」　「車牌辯識」定位後將直接查扣拖吊。（圖／記者陳蒲芬攝）

新竹分署表示，以往欠繳稅費罰鍰被移送行政執行的案件，欠税人名下雖有車輛，但因車輛係屬動產，行蹤掌握不易，導致無法有效查扣執行。經新竹分署與新竹市稅務局詳商後，由新竹市稅務局購買車牌辨識管理資訊系統，並即時調查提供欠稅費罰鍰案件義務人車輛停放位置，執行人員於接收通知後會立即前往查封車輛。

27日上午10時許在新竹市南大路117號對面發現一台2012年出廠豐田欠稅車輛，欠繳牌照稅及健保累計達13萬餘元，查扣後拖吊。新竹分署表示，未來將持續擴大與新竹市稅務局聯繫合作，針對通報各種欠繳案件義務人的車輛強制執行，如果義務人不在查扣後繳清或聲請分期繳納欠繳稅費，新竹分署將定期拍賣，呼籲新竹地區所有欠繳稅費罰鍰的義務人主動清繳所欠金額 ，否則等到強制執行拖吊車輛將得不償失。

▲欠費車小心「被失蹤」　「車牌辯識」定位後將直接查扣拖吊。（圖／記者陳蒲芬攝）

另外，新竹分署將會持續針對義務人各式各樣的財產查封執行，並將在每個月的法務部行政執行署「123聯合法拍會」定期進行法拍，歡迎對法拍物有興趣的民眾可預先至新竹分署之官網（http://www.scy.moj.gov.tw/mp034.html）查閱各執行案件的拍賣公告內容。

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關鍵字：欠稅,車牌辨識系統,行政執行署

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