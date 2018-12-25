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最狂合法討債組織！已討回5000億　足可蓋105座台北小巨蛋

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▲法務部行政執行署扮演討債者角色。

圖文／鏡週刊

行政執行署號稱全國最大的合法討債公司，成立至今已18年，執行績效早在去年底就突破5,000億元，足足可再蓋8座台北101大樓、105座台北小巨蛋，不但為國庫挹注相當可觀的收入，更能具體實現社會公義。

法務部去年的全年預算312.8億元，光憑行政執行署從2000年成立至今的追繳績效，平均每年追回金額，就是整個法務部的全年預算，法務部高層曾笑說，光靠行政執行署的表現，法務部就能自給自足。

行政執行署近年來強力執行國道ETC、停車費欠費案件，充分展現政府貫徹公權力決心，全台執行署各分署總收案件數，從過去每年500萬件，逐年攀升到近千萬件，成長率達近百分百，其中交通監理案件就超過500萬件，98.5％金額都低於10,000元。

立法院去年四月三讀通過公職人員併社團年資處理條例，民進黨立委李俊俋要求銓敘部要還財於民，加速追討溢領款項。

行政執行署扮演討債者角色，不但替國庫增加收入，也為民眾看緊荷包，義務人若收到相關傳繳通知，應儘速繳納，否則行政執行署將進一步扣押存款、薪資、查封拍賣財產，甚至祭出限制出境或向法院聲請管收等霹靂手段以強力執行。

法務部行政執行署在追債時，執行官追繳債務有3部曲，首先是寄出繳費通知書給欠款義務人，一旦未如期完成繳納，執行署下一招就會再採取扣押存款、薪水或股票等動作，一旦查扣款項不足以折抵欠款，執行署第3招就會接著查封房子、土地、車子或珠寶等動產及不動產。

如果義務人欠款金額龐大，明明有履行能力卻又故意不繳費，執行署還會將義務人限制出境、拘提或向法院聲請管收，依照過去案例來看，管收這招最有效，因為有些義務人明明很有錢，就是故意賴帳，好日子過慣了，根本禁不住關進大牢，最後都會乖乖把錢吐出來。

最有名的案例就是微風廣場少奶奶孫芸芸的父親孫道存，他在擔任太研科技股份有限公司負責人時，被查出曾在1999年至2000年間，逃漏貨物稅與罰鍰共高達1.2億元，行政執行署新北分署在前年向孫道存追稅不成，向新北地院聲請管收獲准。

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孫道存可能擔心被管收押進台北看守所，立刻透過親友提錢救他，在法官裁定2小時後，孫道存的親友隨即帶著一張1.2億支票送到新北分署，讓孫道存逃過進入大牢管收命運。

行政執行署執法並非強力討債，義務人對執行內容有意見，可提起行政訴願或向執行署聲明異議，若有財力困難，無法一次繳清，也可申請分期付款，若執意逃避藏錢不還，最後仍難逃法網。


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