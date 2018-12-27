染血床單一起「暴力洗白」　陸連鎖酒店洗衣商：不要緊！

大陸中心／綜合報導

莫泰連鎖酒店武漢分店近日被爆房客出現「皮膚乾癢」等狀況，追查後發現，負責清潔床單的湖北潔雲洗滌廠，不僅將染血床單和白床單一起混洗，甚至還丟進女用一次性內褲，洗滌劑更使用雙氧水和草酸等對人體有害的化工原料。對於各項廠內違規，工作人員一概回答，「不要緊，不要緊。」

▲沾到大點血汙的髒床單。（圖／翻攝自梨視頻）

《梨視頻》記者於12月中臥底潛入洗滌廠，首先看見2名男性員工邊做事邊抽菸，他們回答說，「我們老油條，（老闆）不管我們。」接著有工作人員沒有徹底將「帶血床單」挑出來分類，混著白床單和一起丟入洗滌機，造成二次汙染，員工態度則不以為然，直說「無所謂」。

洗滌廠員工稱，腐蝕性極強的漂白水是用來「暴力蒸白」，「很暴力，什麼顏色放進去出來都是白的」，甚至使用雙氧水及草酸等對人體有害的化工原料當洗劑，且只使用3種洗料「自己配」，而不是照著洗滌規定要用的6種。最後在烘乾區，骯髒的床單布料全壓在乾淨摺好的床單上，員工面對詢問也只是說「這老闆不管，沒事，踩一下都無所謂。」甚至有一塊沒洗乾淨的布料飄出廁所味，員工更表示，「要乾淨就不做這個事了」、「不是沒洗乾淨，事實上就是洗不乾淨。」

▲廠內員工說洗滌劑不要亂碰，「要是碰到，你的手就麻煩了。」（圖／翻攝自梨視頻）

報導指出，根據大陸《公共紡織品清洗服務規範》，需依照公用紡織品的污染性質、程度和使用對象進行分類洗滌消毒，也有規定嚴禁採用強酸強鹼等明令禁止使用，對人體有害以及環保要求未達標的化工原料作為洗滌劑。

據報導，潔雲洗滌廠最大量的訂單來自7天連鎖酒店，另外還有富僑足道、如家、錦江之星等知名連鎖酒店，甚至還有高鐵凱瑞等多家星級酒店，共200多家，但老闆沒有承認使用強酸強鹼等危害人體的洗滌劑。