老媽叫厭學兒子「翻垃圾筒」　徒步9公里後秒變乖

▲上學讀書對很多小學生來說是個噩夢，非本文當事人。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

不少小朋友一到要上學就免不了大鬧一場，湖北武漢一年級小學生小明（化名）也是這樣，後來被李媽媽（化名）帶去「歷練」，徒步9公里沿途拾荒賣錢，要撿夠20個寶特瓶才能買水，5個小時下來，小明還真的變乖了。李媽媽表示，用這種方式讓孩子體驗賺錢不易和生活的艱辛。

根據《武漢晚報》報導，李媽媽表示，每天早上送兒子上學都特別艱難，在校門口拉著她的手或者衣服不願意放開，每次都是老師和保安幫忙，把孩子拉進學校，最艱難的一次，兩人在校門口僵持了快2小時，「不哭也不說話，低著頭就是不願進學校。」

李媽媽透露，曾經和小明溝通了很多次，但是完全沒有效果，「所以我就想出了通過徒步拾荒的方式來瞭解生活的不易，讓他明白為什麼要上學。」

▼男孩將頭探進垃圾桶找寶特瓶。（圖／武漢晚報）

「拾荒行動」當天天氣很熱，李媽媽9點就帶著小明出發，第一站到了閱馬場的首義廣場，因地上可以撿的瓶子不多，她就讓小明去垃圾桶去翻。小明被高溫發酵的惡臭熏得倒退一步，怎麼樣都不願意去翻垃圾桶，但「媽媽說我必須撿100個瓶子才能回家。」

期間，小明口乾舌燥，但媽媽還是堅持要他撿完20個寶特瓶，才給他買水喝。李母親表示，「我按一個瓶子賣人民幣1毛錢結算」，還在路上教育了小明，不好好讀書就會不到本領，「今天你已經嘗到這種苦頭了。」

小明的爸爸一上午不停打電話給李媽媽，認為妻子這麼做「有毛病」。也有路人覺得孩子太可憐了，甚至有人會主動來勸說，這樣的拾荒行動「沒必要」。

李媽媽則表示，吃苦賦予人一些珍貴的品質，不覺得這樣做是「虐待」孩子，反而經過這次「歷練」後，小明在學校表現很好，「買水都只挑人民幣1元1瓶的，他是真真實實感覺到賺錢太難了。」