不然你來熄！　武漢地鐵女乘客掏賴打「點燃奶茶杯」扔對座

大陸中心／綜合報導

湖北省武漢市公安局26日表示，武漢地鐵4號線車廂內，一名女乘客在24日10時突然「掏出打火機」點燃手中的奶茶杯，並扔向對座男士，這一幕被在場乘客拍成影片發在網路上，引發大量網友對公共交通安全的擔憂；警方在25日下午抓獲該韓姓女點火嫌疑人，因涉嫌危害公共安全、違反地鐵車廂嚴禁吸菸點火的規定，將該女嫌疑犯以刑事拘留，依法追究法律責任。

據《人民日報》報導，武漢王姓女市民（化姓）24日上午在地鐵4號線搭車時，看到兩名女乘客在車廂中爭吵，其中一方還把裝著奶茶的塑膠袋扔向對方身上，罵道「沒有素質」，而該名被扔塑膠袋的女乘客身穿綠色外套，正是點燃奶茶杯的兇手。

「爭吵了片刻，綠衣女子就坐在了我身邊的空椅上」王女士繼續告訴記者，「剛上車時，綠衣女子手中的奶茶還沒喝完，過了幾分鐘後，她竟然將手中的空奶茶杯點燃。」

經現場錄影顯示，當時對面還有乘客制止「地鐵裡妳怎麼點火呢？」，但綠衣女乘客不當一回事反問，「你教我怎麼滅」、「那你來吧」，把著火的奶茶扔向對面座位的男士，好險奶茶杯僅砸到對方的腿上並未造成意外，隨後該男乘客立即用腳把火給踩熄。

網友對此危險行為紛紛表示，「經常坐四號線的瑟瑟發抖（害怕哭）」、「公共場所阿！不要命了，冬天的衣服很容易燃到」、「以後看到這樣的事在（再）不能做一個旁觀者」、「作為鏡頭裡面的乘客，這是真的，那天真的聞到了燒紙味」、「世界之大，無奇不有」。

▼武漢地鐵一名女乘客將手中奶茶杯點燃，並扔向對座男士。（圖／人民日報）





