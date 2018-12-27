vivo NEX雙螢幕版將登台　開賣日、售價今揭曉

▲vivo NEX雙螢幕版即將在台灣上市。（圖／翻攝自vivo官網）

科技中心／綜合報導

vivo雙螢幕旗艦機vivo NEX雙螢幕版即將在台灣上市，且將於今（27）日下午公布確切的開賣日期與台灣售價。其搭載前後螢幕，實現真正的雙螢幕多工應用，正面零邊界超高螢幕佔比；而背面搭載了三攝鏡頭、星環絢彩螢幕完美合一，強大AI智慧臉型/美體模式，零光感攝錄鏡頭讓拍照再升級，並支援第五代隱形指紋辨識，配置領先業界最高的10GB RAM，集眾多創新技術於一身。

vivo NEX雙螢幕版最大特點即是前後都搭載了螢幕，正面「無瀏海」、「零邊界」全螢幕再次突破極致。擁有6.39吋Super AMOLED顯示螢幕，19.5:9黃金比例，91.63%螢幕屏占比，3.81mm的下邊框。相比上一代更高的螢幕占比與更窄的下邊框，螢幕無限延展，兼具震撼視野和舒適手感。

除此之外，雙螢幕最大好處在於，帶來了實用有趣的拍照新功能。拍攝者使用正面螢幕拍照時，背面螢幕可同時顯示，被拍者可調整自身姿勢，指導拍攝者進行構圖，拍出滿意的效果。且拍照和錄影時，螢幕也會顯示POSE導引或視訊短片教學，讓在鏡頭前不知如何擺姿勢的使用者，可以跟著模特兒學習如何擺出專業的拍照動作。