《環時》社評：中國勞工在菲律賓被炒成「政治牌」

▲菲律賓有眾多華僑，湄洲媽祖金身10月曾應菲律賓馬尼拉慈航禪寺及華僑代表所邀，展開為期6天的巡安菲律賓之旅。（圖／CFP）

記者楊子萱／綜合報導

菲律賓最近就「非法外籍勞工」進行調查，參議員要求勞工部與移民局加強掃蕩非法就業的外國人，保障菲人就業機會。大陸官媒《環球時報》發表社評指出，菲律賓部分政客和媒體將這件事與「中國因素」綑綁在一起，試圖炒作成「政治牌」，進而對杜特蒂政府施壓。

菲國勞工部坦承，並沒有掌握外籍勞工的確定數字，因此立即成立了跨部會小組，用來調查和監控外籍勞工，尤其是網路博彩行業；另外，為了阻止中國人以遊客身分到菲打工，之後會要求中國「審查」來菲遊客，包括檢查其財力和信用。

▲馬尼拉新濠天地（City of Dreams）賭場設施。（圖／翻攝自City of Dreams官網）

在菲的大陸人（華裔菲律賓人、中國移民）有哪幾種？除了歷史上福建省搬遷到菲律賓的新移民，還有華為、中興、烽火科技、中國建築等中資公司的外派員工、在長灘島從事旅行社、潛水店等行業的華人、一些中國留學生、在馬尼拉地區從事博彩業的中國人，「人數據說在10萬以上，不過這一數字無法得到印證。」

▲菲律賓以大馬尼拉地區的Paranaque、Makati和Malabon為從事博彩業的主要聚集區。（圖／翻攝自微信公眾號）

社評寫道，中國勞工在菲律賓遇到的主要問題是「簽證」、「工作許可證」等方面的法律問題，「但是近期因為一些菲律賓反對派政客和媒體人對杜特蒂有政治上的不滿，所以炒作中國勞工問題和菲律賓華裔『到底是愛中國，還是愛菲律賓』，醉翁之意不在酒。」

關於所謂的「中國勞工非法活動」主要有兩點，包括非法採礦和非法務工。照法律來說，在菲工作的外籍人士必須先到勞工部、移民局和專業管理署辦理外籍人員就業許可證，如果他們的技能是菲律賓勞工市場無法提供的，且申請人的聲譽沒有問題，這些外籍人就可獲得當地的就業許可證。

不過，因為辦理的工作日程很漫長，一些中企會讓中國籍工人一邊工作一邊等待，這也是明顯的法律漏洞。

社評認為，從本質上看，華裔菲律賓人、中國移民和勞工背後都沒有政治性的問題，只是後兩者引發了一些法律和技術上的問題，但都能通過中菲合作來協調解決，「不過，由於絕大多數菲律賓人對中國移民和勞工問題缺乏了解，這帶給菲律賓一些政客炒作『中國因素』的空間。」

最後，文末提到，「事實上，菲勞聯也承認，如果解決好這些問題，中國移民、中國勞工完全可以自身的方式對東道國社會作出他們的貢獻。」