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免費牛奶喝不完就倒掉！　陸貧困縣小學生「染白」水溝

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大陸中心／綜合報導

湖南省邵陽市隆回縣是大陸國家級貧困縣，但當地羅洪中心小學的學生卻集體將營養牛奶倒入排水溝。事後，校方負責人表示，學生們倒掉的牛奶是喝不完的，校方出於對學生身體健康考慮，不建議把營養餐帶回家中食用。當地縣委、縣政府19日回應，已成立聯合調查組，責成供應企業整改。

綜合陸媒報導，校方負責人表示，如果直接扔到垃圾桶，牛奶溢出造成垃圾清理困難，校方便鼓勵學生自己動手，將剩餘少部分牛奶倒進水溝，再將盒子擠扁放進垃圾桶。

隆回縣位於湖南省的偏西南方，是湖南20個國家級貧困縣之一，總人口128萬人，縣政府向當地學生免費發放營養餐，包括一瓶牛奶（保質期6個月）和一包餅乾。

▼排水溝變奶槽。（圖／翻攝梨視頻）

▲▼貧困學生,倒牛奶。（圖／翻攝梨視頻）

為何不讓學生將牛奶帶回家？

校方解釋道，因為隆回縣地處偏遠，多數家長都外出打工，家裡只留有老人，而老人對食品保質期意識不強，很有可能讓學生把打開放置一夜，已經變質的牛奶喝進腹中，或是放在書包中遺忘，壞掉後再次服用，對學生身體造成傷害，「這是安全隱患，其實我們覺得確實有點浪費。」

該小學曾校長表示，接下來會考慮讓學生將未喝完的牛奶帶回家，由家長監督食用，「比如說在牛奶盒上寫好名字，然後帶回去，一定要督促學生及時喝掉。」

免費牛奶是否存在品質問題？

提供免費牛奶的是湖南湘蜜乳業有限公司，但早在2016年就有家長反應，中國奶業協會「2015年核准註冊中國學生飲用奶生產企業（第七批）名單」裡沒有湘蜜乳業的名字，這意味著該企業沒有供應學生飲用奶的資質，卻壟斷隆回縣300多所學校學生奶供應。

隆回縣委宣傳部於2016年對上述情況說明稱，湘蜜乳業於2012年拿到原「學奶辦」頒發的學生奶認證標識，並按照要求依法依規供應學生奶，該公司原「學奶證」在2015年底到期。

根據《關於調整學生飲用奶計畫推廣工作方式的通知》要求，湘蜜乳業擁有職能部門頒發的乳製品生產許可證，並按照國家法律法規進行檢驗檢測，所有生產設備和流程符合國家相關標準，無需另行申請學生奶標識。因此，該公司提供學生奶符合有關行業規定。

校方表示，牛奶是同一批出的，一箱有80瓶，不可能出現一瓶7、8個月以前的牛奶，出現的話至少也是80瓶，「我作為校長，每年三十都會喝一瓶，這是我作為一個校長的職責。」

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關鍵字：湖南,貧困,隆回縣,小學生,營養牛奶,倒水溝,牛奶,倒掉

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