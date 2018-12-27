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女童拔牙全身麻醉！20min後被告知能出院　半夜竟吐「拳頭大」血塊

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▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲滿是血跡的棉被。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

英國5歲女孩艾斯美（Esme-Lyn）12日時，在醫院裡接受全身麻醉，以便進行取出3顆牙齒的手術，並在手術結束的20分鐘後就被安排出院，她的媽媽只能把當時還陷入昏睡的女兒先行帶回家。沒想到13日凌晨時，艾斯美突然開始狂咳嗽，並從嘴中吐出「拳頭般的血塊」，整個人幾乎窒息死亡，嚇得家人緊急將人送醫治療。

根據外媒報導，這起事件發生在英國的默西塞德郡（Merseyside），艾斯美12日時在當地一間醫院裡進行手術，要將嘴裡的3顆牙取出，她在當天早上9點40分時被全身麻醉，沒想到手術才剛結束20分鐘，她媽媽從護士那裡拿到一個資料袋後，就被告知病人已經可以出院的消息。

艾斯美的媽媽路易斯（Lois Booth）表示，當時女兒幾乎還沒有從麻醉狀態醒來，整個人昏昏沉沉的，她不得不攙扶著孩子上車；13日凌晨她在睡夢中聽到不間斷的咳嗽聲，等到她衝進女兒房間時，卻被眼前的景象嚇到，現場就像一個犯罪現場，到處都是血，其中還有跟「拳頭一樣大」的血塊，而且女兒還在不停的流血，感覺就快要死了。

報導中指出，路易斯對於女兒可以如此早離院感到震驚，在發現女兒情況不對後緊急呼叫救護車將人送醫；對此，相關醫院僅表示很遺憾聽到這種事情發生，但並未做出其他的回應。

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關鍵字：拔牙,全身麻醉,血塊,吐血

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