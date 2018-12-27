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萌萌噠～「麗莎和卡斯柏」化身旅行家 品台灣之美

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▲▼萌萌噠～「麗莎和卡斯柏」化身旅行家 品台灣之美。（圖／記者周書羽攝）

▲麗莎與卡斯柏來台以葡萄酒會友，躍上玉泉台灣之美包裝，為紅酒增添童趣。（圖／記者周書羽攝，下同）

生活中心／綜合報導
最近熱愛到處旅遊、體驗各種好玩新鮮事的巴黎居民「麗莎和卡斯柏」，特別漂洋過海來到寶島台灣陪大家跨年囉！ 這次麗莎和卡斯柏遠從法國與台灣連線，最大的共同語言肯定是葡萄酒啦！尤其聖誕節、跨年、尾牙、農曆春節…重大節日陸續到來，與親友、同事、家人過節聚餐時，端出印有萌寵麗莎和卡斯柏的包裝肯定讓大家驚呼連連、吸睛度炸裂！

▲▼萌萌噠～「麗莎和卡斯柏」化身旅行家 品台灣之美。（圖／記者周書羽攝）

台酒玉泉台灣之美特別與「麗莎和卡斯柏」攜手推出2019限量聯名款，可愛的模樣躍上台灣紅酒包裝，增添幾分童趣，而且一次擁有精心設計的「摘採葡萄主題」及「新春旅行主題」，肯定讓人少女心萌發，喝完還想好好收藏酒瓶。相信無論是熱愛品味紅酒的酒粉，或是喜愛麗莎和卡斯柏的插畫迷，都會被兩隻萌寵融化～送禮自用超應景！

▲▼萌萌噠～「麗莎和卡斯柏」化身旅行家 品台灣之美。（圖／記者周書羽攝）

年底歡慶PARTY一個接著一個，少不了美酒營造浪漫氛圍，然而面對賣場琳瑯滿目的葡萄酒品項，價格從五六百元到數千元都有，消費者最常問的問題莫過於「哪一支最值得購買」、「口味最受歡迎」。台酒的玉泉葡萄酒系列經時間醱酵、自然釀造，但價格超親民，一瓶只要250-300元，CP值相當高，即使平時沒有喝葡萄酒的習慣，偶爾想體驗微醺樂趣或感受過節氛圍都很適合入手。只要到7-11、OK超商、全家、全聯、美廉社、家樂福及台糖量販等零售通路就能輕鬆把這美酒帶回家了！

▲▼萌萌噠～「麗莎和卡斯柏」化身旅行家 品台灣之美。（圖／記者周書羽攝）

遠道而來的麗莎和卡斯柏也大方準備好禮與酒粉攜手Happy Together，凡購買玉泉葡萄酒（任一活動品項：台灣之美／紅麴葡萄酒／洋蔥紅酒），上網(www.ttl-together.com)登錄發票，就有機會在1月11日及2月28日抽中五星級飯店雙人行，享受度假悠閒。另外至明年2月28日，還能雙週抽千元現金及麗莎卡斯柏造型200元儲值卡～實在So Sweet！！
▼2019玉泉葡萄酒推出登錄發票抽大獎活動。（圖／業者提供）

▲▼麗莎與卡斯柏玉泉紅酒。（圖／業者提供）

提醒大家：飲酒請適量！禁止酒駕！酒後不開車，安全有保障。

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關鍵字：玉泉,台灣之美,麗莎與卡斯柏,紅酒

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