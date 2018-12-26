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阿里山日出印象音樂會　竹崎警貼心提醒交管措施

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▲▼為有效疏散上阿里山跨年人潮，竹崎警分局交管提醒。（圖／竹崎警分局提供，下同）

▲▼為有效疏散上阿里山跨年人潮，竹崎警分局交管提醒。（圖／竹崎警分局提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導
 

2019阿里山日出印象音樂會將於跨年登場，主題為「歌詠鄒邊美好，眼觀自然驚奇」，民眾將可在海拔近2500公尺的阿里山對高岳平台聆聽音樂會，更可以觀賞由在地原住民藝術家將鄒族部落意象融入自然所帶來視覺上的享受，為讓民眾能愉快參加日出印象活動，嘉義縣警察局竹崎分局特規劃各項交通管制措施。

▲▼為有效疏散上阿里山跨年人潮，竹崎警分局交管提醒。（圖／竹崎警分局提供，下同）
一、自行開車民眾，車輛須行駛台18線經過大門3岔路口(88.2公里處)往塔塔加上山方向，於路旁有劃設臨時停車格之停車處所停車，再搭接駁車或步行進入園區。


二、遊覽車等大型車輛，讓遊客在大型車迴轉場下車後，則駛出園區停放在台18線大門3岔路口往嘉義市下山方向路旁停車位。


三、機車騎士車輛不可入園，須將愛車停放在上山快到阿里山森林遊樂區大門3岔路口前，左側路旁機車停車位，再步行至入口處購票入園。


四、所有車輛均禁止任意停放於車道上，以免造成交通阻塞影響行車安全，並禁止在停車格及道路(旁)擺設攤位販賣物品。


五、上山車輛請於上山前，在平地加滿油並檢查車輛水箱水、電力，以避免車輛上山後故障或因加油車潮造成交通壅塞。


六、參加日出活動後，請駕駛人稍事休息，養足精神再下山，以免疲勞駕駛，造成意外事故。


竹崎分局呼籲參加活動的遊客配合現場執勤員警與協勤人員指揮，以維護參加日出印象活動期間之交通秩序，提升民眾旅遊品質及行車安全。

▲▼為有效疏散上阿里山跨年人潮，竹崎警分局交管提醒。（圖／竹崎警分局提供，下同）

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關鍵字：阿里山日出印象音樂會,竹崎警分局,交管

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