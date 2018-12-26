《細菌好朋友》 獲好書獎 　「細菌人」陳俊堯驚喜：怎可能

▲慈濟大學生命科學系陳俊堯老師。（圖／花蓮慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學生命科學系陳俊堯老師新書「值得認識的38個細菌好朋友」獲得2018 OPENBOOK好書獎。評審表示「細菌好朋友」一書挑選38種生活周遭的細菌，把艱澀的學術專有名詞，用口語化的方式書寫成有趣的故事，並搭配可愛的擬人化插畫，讓小讀者甚至大人閱讀後更加認識細菌。

OPENBOOK好書獎由數位閱讀媒體OPENBOOK閱讀誌評選，今年選出40本好書，分為中文創作、翻譯、美好生活、最佳童書與青少年圖書四大類，在青少年圖書類共有五本書獲獎。

得知自己獲獎，陳俊堯老師的第一反應是：「怎麼可能？我第一次寫書就獲獎？」自認為作文不好的陳俊堯老師，10年前開始把上課內容在部落格發表，因為他怕學生上課不敢發問，希望每個學生都能跟上進度，而後受到國內知名科普網站「泛科學」的邀請成為專欄作家。

自稱細菌人，畢生志願是讓更多人喜歡細菌。陳俊堯老師記得國中實驗時他第一次從顯微鏡裡看到許多不同的微生物在水裡游來游去，開啟了他對微小生物的興趣，他覺得一切與細菌有關的東西都很有趣。

▲陳俊堯老師新書「值得認識的38個細菌好朋友」獲得2018 OPENBOOK好書獎。

受到國語日報邀請是否願意將科學知識介紹給小朋友，於是他開始在國語日報撰寫「細菌特搜戰隊」專欄，搭配插畫家Forest可愛的繪圖，開始一篇篇淺顯易懂的細菌介紹，並在今年集結成「38個細菌好朋友」一書。

陳俊堯老師認為這一代的小孩若沒有好的科學故事可以閱讀，那就是這一代的科學家太偷懶了，他希望用細菌故事，陪伴未來的科學家慢慢長大，也讓對細菌誤解的人們有正確的知識。

「值得認識的38個細菌好朋友」書中規劃了六大分類有「人類的好朋友」、「美味的好朋友」、「動物的好朋友」、「地球的好朋友」、「怪咖好朋友」、「超能力好朋友」，讓讀書更有系統及有趣。

隨著新書出版，陳俊堯老師也到各地舉辦分享會，他表示包括很多其他科學領域的朋友，跟他說有些細菌也是從他書本第一次聽到，原來世界還有多不同功能的細菌。還有一些小朋友告訴很喜歡這本書，尤其是搭配了插畫家FOREST的插畫，讀起來更有趣。

「細菌不是壞人，細菌很可愛。」陳俊堯老師說，一般人對細菌的印象絕大多數都是負面的，但地球如果少了細菌，人類是無法生存的。陳俊堯老師希望透過各種形式介紹和推廣科學知識，降低大家對科學的恐懼感，他也期待能夠以自己的經驗，鼓勵更多科學家一起將科學變得有趣，投入科普寫作行列。

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