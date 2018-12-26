快訊／陽明併校案拍板！57:31同意「交大優先」議約權





▲國立陽明大學。（圖／校方提供）

生活中心／綜合報導

國立陽明大學今（26）日宣布，優先和交通大學合校，以「國立陽明交通大學」作為未來校名。據了解，陽明大學自9月的校務會議決議「啟動合校」起，便與交通大學和清華大學兩校密切交流，經3個月的討論，校務會議決定優先與交大議約，交大也在臉書公布這項消息。

▲交大在臉書宣布消息。（圖／翻攝自粉專）

國立陽明大學今日召開校務會議，共有91人出席，合校議案採不記名、單記法及相對多數決，投票結果決定先與國立交通大學議約。國立陽明大學校長郭旭崧表示，兩校無論在學風、校務、教學與研究等面向，都是台灣首屈一指的大學，兩校各有其特色與優勢，過去均與國立陽明大學交流合作多年建立深厚感情，今天要在兩校當中作出選擇實屬不易。

郭旭崧指出，這次校務會議選擇國立交通大學為第一順位議約對象，主要仍考量國立交通大學已於校務會議通過單方合校意向書，承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」（National Yang-Ming & Chiao Tung University），在校名上能維持國立陽明大學的主體性，對於國立陽明大學有重大意義。

校方表示，合校程序包含啟動合校、決定議約順序、完成兩校議約、通過合校計畫、送交教育部審核五步驟，國立陽明大學於今年9月26日臨時校務會議啟動合校程序，並於今日決定合校議約對象順序，後續將進入第三步驟實質討論階段。校方指出，「合校是一件複雜冗長的過程，最後能否成功仍是未定數。」