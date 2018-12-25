辣翻全場！國旗妹章梓薰頂不住高溫「脫旗袍」換穿極短熱褲

▲章梓薰火辣程度爆表。

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜就職典禮，現場星光閃閃，許多知名藝人都來共襄盛舉，其中藝人白冰冰、鄭進一、沈玉琳、還有詹惟中和郭子乾，加上120位攤販，還有大批韓粉擠爆會場，現場宛如嘉年華一般熱鬧。死忠韓粉國旗妹章梓薰，她先是穿一襲金黃色的改良式旗袍亮相，但因為高雄氣溫相當高，章梓薰穿不住就脫下來換上支持韓國瑜的紅色T恤，還刻意穿極短熱褲，瞬間成為現場另一個嬌點。

韓國瑜就職典禮選擇在愛河畔舉行，24日晚間就已經燈火通明，簡直就像農曆年間燈會藝術節般熱鬧，上千民眾湧入逛街，相當熱鬧，今（25）日上午5點左右就已經陸續擠進觀禮民眾，媲美總統就職典禮的人潮，相當盛大。

就職典禮8時30分開場，穿著紳士服的韓國瑜會跟夫人李佳芬從棧貳庫搭乘八號愛之船，沿著愛河抵達愛河鰲躍龍翔主會場，隨後宣誓就職並交接印信，韓國瑜的首份公文也將在愛河畔主舞台批示。沿路上許多熱情民眾在沿岸揮舞著國旗大喊「市長好」，甚至有人高呼「選總統」。

其中還有死忠韓粉國旗妹章梓薰，她先是穿一襲金黃色的改良式旗袍亮相，背後鏤空，裙襬開高衩，35D姣好身材顯露無遺，火辣程度爆表。但因為高雄氣溫相當高，章梓薰穿不住就脫下來換上支持韓國瑜的紅色T恤，但調皮的章梓薰，為了吸引關注，刻意穿極短熱褲，瞬間也成為現場另一個嬌點。

挺韓正妹章梓薰選前連續6次參加韓國瑜的造勢晚會，因為穿著國旗比基尼，到高雄市長當選人韓國瑜的造勢會場亮相而瞬間爆紅，雖然她只有163公分高，但因為身材比例勻稱，總是在會場中成為另一個亮點。



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