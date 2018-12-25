三井OUTLET新秘密地點曝光！　台中再開一商場搶賺親子財

圖、文／鏡週刊

台中港三井OUTLET自試營運以來，每天都吸引上萬名消費者上門，12月12日開幕當天更有超過3萬人進場消費，一掃海線過去40年冷清景況，也帶動周邊商圈熱度。

▲三井不只在日本經營OUTLET成功有術，也將成為台灣OUTLET王。（圖／鏡週刊提供，下同）

事實上，2年多前三井將進駐台中港的消息一出時，外界並不看好，多數人認為該區冷清缺乏人氣，但自開幕後，台中港三井OUTLET每天都成功吸引上萬人進場消費，三井不動產資深公關經理曾玲玲透露，主因是三井在日本有4座濱海OUTLET的成功經驗，看好台中港天然地理條件。

台中港三井OUTLET是全台第一座海港型購物中心，三井還引進了全台唯一的室內冰雪樂園「Snow Town」與「ASOBI SQUARE」。不動產社長菰田正信也拍胸脯說，「我們會將所有know how導入，讓台中港三井OUTLET絕對好吃好逛又好玩。」

據了解，這塊地是三井向台灣港務公司承租30年開發，預估首年將吸引800萬人次進場，初期年營業額50億元，「北至苗栗、南至中彰投60分鐘車程內的500萬人口都是我們的目標客層。」曾玲玲說。

▲台中三井OUTLET開幕人潮媲美大甲媽遶境。

早在2016年三井就進駐林口開設第一家OUTLET，繼台中港後，今年10月三井也和交通部鐵道局簽約，將在台南歸仁高鐵站右側興建「Mitsui outlet park台南」，預估在2022年開幕，未來在台灣西部北中南，三井都將個有一座OUTLET商場，成為台灣OUTLET霸主。

不只如此，三井近期又在台中東區台糖湖濱生態園區敲定第2個中部據點，台糖公司日前也已評選三井為最優投資人。據了解，三井規劃將該區開發為親子主題複合式商場。

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