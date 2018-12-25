韓國瑜官司未了！列背信罪被告　北農水果禮盒案偵辦中

▲韓國瑜在6月遭台北地檢署傳喚，針對水果禮盒及員工獎金部分說明。（圖／資料照／記者季相儒攝）

突發中心／台北報導

高雄市長韓國瑜正式上任，但他還有一件官司未了，台北地檢署正持續偵辦中。該件即為韓國瑜擔任北農總經理期間，涉嫌讓北農以低價水果禮盒高價販售北農，以及端午節和中秋節的8400萬元獎金，讓他被依背信罪列為偵字案被告。

民進黨立委段宜康先前爆料，韓國瑜任北農總經理期間，逢年過節就以低價向水果商採買禮盒後，送給員工和作為公關餽贈用。另檢方偵辦後發現，有多名特定水果商以低價水果禮盒充當高級品，販售給北農，不法獲利超過百萬。

另台北市議員梁文傑也爆料，韓國瑜在2016年間發給員工7200萬元獎金未經董事會同意，已經違反《公司法》，涉嫌背信。台北地檢署曾傳喚韓國瑜說明，當時韓國瑜提出2個不解，一個是「為什麼只抓我1個？」另一個是「為什麼1年半前的案子又要拿出來重審？」

獎金部分，韓國瑜表示，他到任每一年，只要公司賺了錢就會發獎金，第1年就發了4200萬，第2年發了5000多萬，第3年發了6000多萬，第4年發了8400萬，每次都經過董事會決議並且報請股東大會，況且每年2月及9月，員工的孩子要讀書，大家都要繳註冊費，他就盡量把錢發給員工，一心一意為了照顧員工。

目前北檢將韓國瑜列為背信罪被告，涉嫌為水果商牽線的北農常務董事陳益宗則是被以背信罪10萬元交保候傳。