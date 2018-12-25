　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

逢甲氣爆3死13傷　瓦斯工「無業至今」判2年10月徒刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／台中報導

去年7月18日，台中市西屯區逢甲商圈西安街心齋橋餐廳發生嚴重瓦斯氣爆，造成3死13傷慘劇、9戶燒毀，經調查氣爆起因是瓦斯行員工林坤榮在送瓦斯、更換瓦斯鋼瓶時，不慎造成瓦斯外洩，又拿工業用電扇吹到地下室吹散瓦斯，電扇在接電運轉過程中產生電氣火花，突然造成瓦斯氣爆；台中地院開庭時，林坤榮一度辯稱開電扇是「老闆指示」，最後認罪稱沒錢賠償，法官依照業務過失致死，判他2年10個月徒刑。

判決書指出，林坤榮(54歲)是上釗順瓦斯行的兼職員工，106年7月18日上午11時許，他受到老闆張晏銓（40歲）指派，前往「心齋橋咖哩餐廳」廚房進行更換瓦斯鋼瓶作業，當時他打算將廚房其中1 瓶20公斤瓦斯鋼瓶空桶搬離更換時，已經見到3支20公斤瓦斯鋼瓶在使用，且均已經開啟安全開關，在搬空桶時卻未注意撞倒2支使用中的鋼瓶，鋼瓶滾落地下時扯斷軟管，造成大量瓦斯外洩積在地下室。

▼瓦斯鋼瓶炸裂燃燒面積400平方公尺。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲▼瓦斯鋼瓶炸裂燃燒面積400平方公尺，逢甲氣爆釀14傷6學生。（圖／記者柳名耕翻攝）。新logo。（圖／記者柳名耕翻攝）

依照瓦斯安全知識，此時本來就該注意不可再開啟如排油煙機或電風扇等電器設備，避免運轉電氣產生火花，而引爆外洩的瓦斯；但林坤榮撥打電話給老闆後，竟然拿著餐廳內的小電風扇到地下室要吹散瓦斯，不久老闆張晏銓帶著工業用電扇及延長線來協助處理。

瓦斯行老闆張晏銓及餐廳老闆吳豪邦入餐廳內查看處理情形時，林坤榮則待在餐廳外休息，不料因電扇運轉產生電氣火花，在12時21分左右發生氣爆，共造成張晏銓、吳豪邦、及住隔壁棟樓上的19歲插畫家陳冠伶3人死亡、13人受傷、9棟建築物受損。

 開庭時，林坤榮辯稱是瓦斯行老闆張晏銓在電話中指示他開電風扇吹散瓦斯，他只是照指令辦事，只坦承有弄倒鋼瓶，後來才又改口認罪，表示飯後迄今沒有跟被害人達成和解，擔心無法賠償請求家屬原諒；法官認為林坤榮的工作應具備瓦斯安全常識，卻應注意而未注意，將電風扇插上電源後開啟運作，事發後林男無業至今、家中經濟甚差，檢察官請求量處之刑度，稍嫌過重，依照業務過失致死罪判林男2年10月徒刑。

▲▼瓦斯鋼瓶炸裂燃燒面積400平方公尺，逢甲氣爆釀14傷6學生。（圖／記者柳名耕翻攝）。新logo。（圖／記者柳名耕翻攝）

▼逢甲氣爆救援現場曝光！傷者全身血「被抬進屋內搶救」。（圖／翻攝自店家監視器）

逢甲氣爆救援現場曝光！　傷者全身血「被抬進屋內搶救」。（圖／翻攝自店家監視器）

ET快訊
勉予同意管中閔任台大校長　賴清德簽准葉俊榮辭呈
高雄好熱脫旗袍！國旗妹章梓薰超短熱褲藏不住蜜桃臀

關鍵字：逢甲,氣爆,業務過失致死,瓦斯工,地院,夜市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／一定不會忘記市民託付！　韓國瑜「中英雙語就職演說全文」

「神力女超人」白色旗袍亮相　「不科學」曲線包不住

韓國瑜就職進場　「愛與包容」揚起陳其邁競選歌曲　

南方崛起／熱情市民沿愛河高呼「選總統」　韓國瑜抵達典禮會場

影／盧秀燕草地就職　發送驚喜小物「谷關空氣」

林佳龍卸任演說展氣度　「需要他時一通電話」

弟弟就在家！夜店服務生傳訊2友「我先走了」　自轟太陽穴身亡

快訊／林森北路大樓1男墜落倒地　多處骨折無呼吸心跳搶救

逢甲氣爆3死13傷　瓦斯工「無業至今」判2年10月徒刑

人母共憤！迷昏老闆娘騙90萬愛馬仕　舞蹈老師遭親娘「教訓」

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

陳水扁以「我看錢最輕」駁馬英九 網友狠酸：海珊最不愛打仗！

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

弟弟就在家！夜店服務生傳訊2友「我先走了」　自轟太陽穴身亡

快訊／林森北路大樓1男墜落倒地　多處骨折無呼吸心跳搶救

逢甲氣爆3死13傷　瓦斯工「無業至今」判2年10月徒刑

人母共憤！迷昏老闆娘騙90萬愛馬仕　舞蹈老師遭親娘「教訓」

就任首日竹檢提羅吉祥當選無效之訴　同案被告涉及600餘人

影／9555王之爭！VOLVO硬騎BMW　照片現亮點：定是牌號惹禍

呂忠吉發監請假！1月2日新北檢報到　若未到將拘提

柯賜海獲釋！傳票未送達　柯：不讓我分期繳錢不公平

往死裡砍！2屁孩砍斷仇家手筋、腸子外露　遭訴殺人未遂

再度獲釋！抗議天王柯賜海提審成功　法官裁定「暫時免關」

影評／《班恩回家》我的孩子很乖

藥、水都缺！印尼數千人擠收容所　她不敢回海邊的家：我好害怕

趙薇爆躲查稅風波「入籍新加坡」　親上火線回應了！

弟弟就在家！夜店服務生傳訊2友「我先走了」　自轟太陽穴身亡

無黨籍台南市議長郭信良苦訴　 「無情抹黑打壓忍無可忍！」

陸通信技術試驗衛星3號25日升空　今年第37次軌道發射

延安寶塔區煤礦井下事故5礦工罹難　6月剛爆出安全隱患

今年開工量逾萬棟　高雄居冠

福建第3起非洲豬瘟疫情　南平市35頭豬隻發病

泉州推出「惠台73條」享同等待遇　最高給200萬元資金補貼

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔..

台中槍擊案！男胸部被開6槍不治

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂..

屁孩只投10元還罵人　司機怒痛..

竊走廣澤尊王金牌！賊隔天車禍亡

屏東妹嫁北部被酸「很黑、沒水準..

陣頭大亂鬥！8+9「法團鼓狂毆..

他被問「錢不夠付嗎」　猛刺19..

為了500元　惡男揪人性侵女友

柯賜海：我會死在監獄裡　抗議天..

淡江D級女模手機被偷　心急發文..

永和一夜2起大火　竟是人為縱火

老伯安全帽噴飛重摔　網尖叫：下..

韓流攤販證件不全遭擋怒嗆：要輸..

更多熱門

相關新聞

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

準高雄市長韓國瑜就職前一天開放河東路給150攤商，被稱為「國瑜夜市」，原本營業時間到晚上10點鐘，可是到了結束時間，人潮不減反而越來越多，就算主辦單位關掉電源，攤商還是利用手機燈光來營業，最後連警車也出動，員警透過車上廣播器呼叫：「別再進來了」，但是警車瞬間淹沒在人海中，車上員警也是一臉無奈。

桃園鋼鐵廠爆炸　民：以為要死了

民宅深夜傳巨響　夫炸傷送醫

台中IKEA百元快閃店有兒童遊戲區

換卡式瓦斯爐引氣爆　2男女送醫

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

滴妹「史上最大尺度」曝上空畫面

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

蜂巢詭異色混搭　神人解答網推爆

應采兒現身嬰兒用品店　網：肚子好大

帕布颱風最快周四生成　跨年連假全台濕涼

交換禮物下限50元！他「掏2張鈔票」網吐了

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

柯P就職「超極簡風」　15萬搞定不邀貴賓

2019新制上路懶人包

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻轉人生

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面