逢甲氣爆3死13傷　瓦斯工「無業至今」判2年10月徒刑

地方中心／台中報導

去年7月18日，台中市西屯區逢甲商圈西安街心齋橋餐廳發生嚴重瓦斯氣爆，造成3死13傷慘劇、9戶燒毀，經調查氣爆起因是瓦斯行員工林坤榮在送瓦斯、更換瓦斯鋼瓶時，不慎造成瓦斯外洩，又拿工業用電扇吹到地下室吹散瓦斯，電扇在接電運轉過程中產生電氣火花，突然造成瓦斯氣爆；台中地院開庭時，林坤榮一度辯稱開電扇是「老闆指示」，最後認罪稱沒錢賠償，法官依照業務過失致死，判他2年10個月徒刑。

判決書指出，林坤榮(54歲)是上釗順瓦斯行的兼職員工，106年7月18日上午11時許，他受到老闆張晏銓（40歲）指派，前往「心齋橋咖哩餐廳」廚房進行更換瓦斯鋼瓶作業，當時他打算將廚房其中1 瓶20公斤瓦斯鋼瓶空桶搬離更換時，已經見到3支20公斤瓦斯鋼瓶在使用，且均已經開啟安全開關，在搬空桶時卻未注意撞倒2支使用中的鋼瓶，鋼瓶滾落地下時扯斷軟管，造成大量瓦斯外洩積在地下室。

▼瓦斯鋼瓶炸裂燃燒面積400平方公尺。（圖／記者柳名耕翻攝）



依照瓦斯安全知識，此時本來就該注意不可再開啟如排油煙機或電風扇等電器設備，避免運轉電氣產生火花，而引爆外洩的瓦斯；但林坤榮撥打電話給老闆後，竟然拿著餐廳內的小電風扇到地下室要吹散瓦斯，不久老闆張晏銓帶著工業用電扇及延長線來協助處理。

瓦斯行老闆張晏銓及餐廳老闆吳豪邦入餐廳內查看處理情形時，林坤榮則待在餐廳外休息，不料因電扇運轉產生電氣火花，在12時21分左右發生氣爆，共造成張晏銓、吳豪邦、及住隔壁棟樓上的19歲插畫家陳冠伶3人死亡、13人受傷、9棟建築物受損。

開庭時，林坤榮辯稱是瓦斯行老闆張晏銓在電話中指示他開電風扇吹散瓦斯，他只是照指令辦事，只坦承有弄倒鋼瓶，後來才又改口認罪，表示飯後迄今沒有跟被害人達成和解，擔心無法賠償請求家屬原諒；法官認為林坤榮的工作應具備瓦斯安全常識，卻應注意而未注意，將電風扇插上電源後開啟運作，事發後林男無業至今、家中經濟甚差，檢察官請求量處之刑度，稍嫌過重，依照業務過失致死罪判林男2年10月徒刑。

▼逢甲氣爆救援現場曝光！傷者全身血「被抬進屋內搶救」。（圖／翻攝自店家監視器）

