「學姐」黃瀞瑩輔選有功！　接北市府副發言人　

▲「學姐」黃瀞瑩接任北市府副發言人。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲24日公布小內閣名單，由於發言人劉奕霆接任觀傳局長，因此副發言人部分由「學姐」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安共同接任，替劉奕霆分擔發言人的工作。

黃瀞瑩跟柯昱安在這次大選中，幫柯文哲輔選有功，一起接下副發言人的職位，年僅26歲的黃瀞瑩成為全台最年輕的副發言人，未來兩人除做好副發言人份內工作之外，也會繼續管理柯文哲的社群平台。

關於如何分配工作職務，柯昱安說，還是會著重在市政議題上的發言，不過兩人目前沒有仔細地按照局處分工，目前規劃是以「輪值」的方式來做時間分配。

▲「小牛」柯昱安接任北市府副發言人。（資料照／記者林敬旻攝）

81年次的黃瀞瑩原本負責幫柯文哲管理社群平台twitter，後來因為網路節目《木曜四超玩》的節目單元「一日市長幕僚」而爆紅，被封為全民學姐，受到許多網友喜愛。黃瀞瑩表示，希望傳達市長的理念，或是他對市政的建設，希望可以透過自己的方式告訴更多人。

▲▼「學姐」黃瀞瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

黃瀞瑩提到，這次選戰中也有些學習，這些經驗讓我們回到市府後，都有反省、思考和檢討自己，當然我們有不足的地方，希望未來大家可以多多指教和幫忙，多多給建議。