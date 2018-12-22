當總統要80分陸考卷滿分僅70　柯P：我考市長及格考總統不及格

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前在雙城論壇時重申「兩岸一家親」言論，21日受訪時還稱一家親、九二共識等論述已被「汙名化」，但市府發言人劉奕霆連忙補充是口誤，維持標籤化的論點。被問到改口一事，柯文哲22日受訪時說，標籤化是比較中性的名詞，「這兩個名詞在台灣反正一講到不爽的人就一大堆」，比較正確的說法是標籤化。

「標籤化比較中性的名詞。」柯文哲表示，「兩岸一家親」、「九二共識」這兩個名詞在台灣一講到不爽的人就一大堆，「我有跟大陸講過，再想想看，看有沒有辦法大家去協商出一個大家都可以接受的名詞，這當然一下子他也想不出來，我說不要緊阿，那就這次就先照舊。」

至於汙名化是否是心裡話？柯文哲僅說，其實比較正確的說法叫標籤化，「反正那個標籤...還有人說九二共識是一邊一國，我說奇怪這從哪裡來的。」

另外，有對岸學者說如果要選2020的話，必須「要說更多的話」？柯文哲說，老實講，當市長考60分就及格，當總統要考80分，可是目前大陸方面出的考卷滿分只有70分，「所以老實講我也覺得這是很大的問題」，所以意思還是那句話，以對話代替對抗，意思就是說，有時候大家聊天聊一聊，總是會想出一個大家都可以接受的方法。

而現在是否有70分？柯說，沒有啦，現在是考60分；至於70分的考卷可以拿幾分？柯仍說，說滿分只有70分，可是一般來講只要60分就及格了，「坦白講他們對市長標準很低，不要去採他紅線就好了」；柯稍後被媒體追問時表示，自己「考市長及格考總統不及格」，至於是否會盡力考及格、總統蔡英文考幾分等，柯沒再回應。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）