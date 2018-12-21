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影／提創新名詞遭打臉　柯P：兩岸一家親、九二共識已被汙名化

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲20日出席雙城論壇後受訪表示，「兩岸一家親」、「九二共識」等都被標籤化，主張提出新名詞，但遭陸委會反嗆，兩岸關係及政策是屬於中央職權，兩岸城市交流應對等尊嚴，不設任何政治前提。對此，柯文哲21日受訪表示，「只是丟出這意見，怎麼做其實中央要去想想看」；柯也說，九二共識、兩岸一家親在台灣已被汙名化，所以不管哪一個名詞都很難用，「也許大家要去思考一個大家都可以接受的方法。」

柯文哲21日下午出席台北國際音響暨藝術大展，受訪時被問到時代力量立委林昶佐喊話要揚棄「舊思維」，他嘆了聲氣表示，「唉，我跟你講，我說我們台灣價值是民主自由多元開放，那特別是民主自由是我們的核心價值，本來就一定會有各種聲音，我也覺得透過不斷的…，其實以對話代替對抗，不僅適用在兩岸，其實在國內也一樣。」

而「兩岸一家親」是否是舊思維？柯文哲說，不管是九二共識或是兩岸一家親，名詞已經在台灣被汙名化了，所以坦白講不管用哪一個名詞都很難用，也許大家要去思考一個可以大家都可以接受的方法，所以是這樣，每一方都有堅持，在大家都堅持的狀態下如何去妥協出一個方案，我想這種共存共容也許才是比較新的思想。」

另外，針對20日在雙城論壇提出要研究新的兩岸名詞遭陸委會打臉，柯文哲說，也不會是打臉，「其實就這樣，我們只是丟出這意見，怎麼做其實中央要去想想看」；至於身為地方首長卻提要創造兩岸新名詞，是否有奪取話語權的企圖？柯未正面回答，僅表示目前其實城市交流，還是有些前提坦白講，「我們也是在…要馬就不要辦，要辦總是要克服困難去處理。」

針對柯文哲稱兩岸一家親、九二共識遭「汙名化」，市府發言人劉奕霆解釋，市長在府內會議結束後補充，在回應媒體時有口誤，將昨日聯訪所說之「標籤化」口誤為「汙名化」。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

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