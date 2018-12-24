台水清洲淨水場獲ISO14001驗證　宜蘭第二座獲認證

▲台水第八區管理處廣興給水廠的清洲淨水場，24日獲得台灣檢驗科技公司（SGS）認證通過頒發ISO 14001證書。（圖／台水公司第八區管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台水第八區管理處廣興給水廠的清洲淨水場，2018年參與ISO14001環境管理系統國際認證，在全體員工總動員經過7個月的努力，不論在場區的廢水管理、法規遵循、環境考量、環保教育等項環境政策，都做了嚴格的檢視與改善，更於24日獲得台灣檢驗科技公司（SGS）認證通過頒發證書。台水總經理胡南澤表示，清洲淨水場環境管理，從24日開始永續經營發展下去。

台水公司第八區管理處清洲淨水場通過ISO 14001驗證，台水總經理胡總經理表示，台水公司全省淨水場的環境管理驗證，經10年以來持續推動，至今在宜蘭的清洲淨水場已是第23座，也是宜蘭第2座取得認證之淨水場，未來持續深化環境管理效能。

清洲淨水場設計出水量為每天8萬噸，供水區域包括五結、羅東、冬山等鄉鎮，並以水管橋跨越蘭陽溪支援至宜蘭溪北地區，為宜蘭縣內最大供水量之淨水場，如今更進一步通過ISO 14001環境管理系統認證，希望藉此持續發現並改善潛在環境問題，友善環境，奠定永續經營的基礎。

推行環境管理系統驗證，則是在場區的環保法規遵循、環境政策宣導、廢水管理、以及淨水消毒藥劑的污染排除、緊急應變演練等，都做了評鑑、改善與預防性措施，盼將場區可能對環境的影響降至最低，獲得ISO驗證不僅提升管理作為，由於日後也需持續接受評鑑，將能確保淨水與場區環境管理更加穩定。