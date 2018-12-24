浪漫跨年　桃園山城紅花節打造全台最高海拔聖誕樹

▲桃園市農業局舉辦「山城紅花節」打造全台最高海拔聖誕樹，邀您一起浪漫過聖誕和跨年。（圖／邱俊銘臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

浪漫過聖誕和跨年，最佳地點選擇就在桃園原民區。桃園市農業局指出，第二屆「桃園山城紅花節」即日起至2019年1月5日、在復興暨大溪區台七桃花源休閒農業區登場，以600盆聖誕紅在海拔550公尺處組成7.5公尺高的聖誕樹，被喻為全台最高海拔的「聖誕樹」，歡迎民眾於聖誕和元旦連假前來觀賞及旅遊。

市府副秘書長邱俊銘24日說，復興區是桃園的原民區，區內風景秀麗，隨著季節有不同特色農特產，如聖誕紅、繡球花、多肉植物、綠竹筍與五月桃等，又以聖誕紅最知名。目前，該區聖誕紅栽種面積約5公頃、年產30萬盆，產值約三千萬元，品種有旺得福、聖誕節、美貝拉、聖誕玫瑰等，因當地海拔高，產出的聖誕紅盆栽，綻放艷紅，充滿喜氣。

▲▼第二屆「桃園山城紅花節」，23日晚間於三民區進行全台最高海拔的「聖誕樹」開幕點燈，雖雨勢不歇，但仍吸引許多民眾專程前來參加。（圖／邱俊銘臉書提供）

為了協助復興區農友發展觀光，市府去年舉辦第一屆桃園山城紅花節獲得相當好評，讓更多人知道三民地區種植大片聖誕紅，今年結合復興花卉產銷班農民及返鄉青農，擴大舉辦的第二屆「桃園山城紅花節」，23日晚間於三民區進行全台最高海拔的「聖誕樹」開幕點燈，雖雨勢不歇，但仍吸引許多民眾專程前來參加。

配合第二屆「桃園山城紅花節」舉辦，活動期間推出30場次農事體驗活動，網路報名很快額滿，活動期間只要到丸山咖啡、瑞士鄉村、春耕農場、華音山莊、中興花園、枕頭山商圈等上述六個地點任二處地點完成打卡，即可兌換一小盆聖誕紅。