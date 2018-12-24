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男子失戀被甩想不開做傻事　結局倒轉釣出一票暖心朋友

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衛福部自殺防治影片宣導（圖／翻攝自衛福部生命守門員影片自白篇）

▲衛福部拍攝自殺防治影片宣導影片，在生命守門員自白篇中，故事男主角「小毅」因為失戀深陷低落當中，負面情緒找不到出口，竟讓他心生想不開的念頭。（圖／翻攝自衛福部生命守門員影片自白篇，以下同）

生活中心／台北報導

自古情關難過，也最是令人難捱，當熱戀的時候，整個世界美好的宛如天堂，但在分手的那一刻，卻不是每個人都可以徹底放下，轉身擦掉淚水後，還給自己一片海闊天空。衛福部近期拍攝自殺防治宣導影片，在生命守門員自白篇中，男主角「小毅」失戀後大受打擊，不管電話打多少次，前女友就是不接，再加上發文沒人關心，整個思緒更心煩意亂，因此陷入低落情緒的漩渦，就在他想不開做傻事時，時間突然奇蹟似的一切倒轉，朋友一句句鼓勵的話，讓他的人生又活了過來！

當身邊那個口口聲聲說愛你的人，突然放手了、不愛了，而且刻意斷了聯繫，面對這樣情況，一時之間，有多少人當下能夠承受的了。影片中，小毅回憶起過往與前女友相處的每一個快樂時光，如今只剩他一個，對著無人接聽的電話怒吼、咆哮，「我只是想聽你好好講話為什麼不行，每次都不聽我講話」，縱使找了地方發文宣洩，得到的也只有「失戀哦？為了這種小事，要死要活的，你還是男人嗎？」、「耍什麼憂鬱」、「文青喔？！」這樣的回應，沒有人真正懂得他破碎的心情。

衛福部自殺防治影片宣導（圖／翻攝自衛福部生命守門員影片自白篇）

衛福部自殺防治影片宣導（圖／翻攝自衛福部生命守門員影片自白篇）

▲回憶起以前種種，對於分手後就斷了聯絡的前女友，小毅越想越覺得不甘。

難受、失落、絕望…負面情緒大量襲來，讓小毅深陷其中，最後竟然想不開要做傻事了結自己，但內心深處的他最想說的其實是，「如果當初有人可以陪著我，不要說教，就只是陪著我，讓我可以握他的手，讓我可以擁抱他，讓我覺得我在這個世界上並不孤單，也許我就不會被悲傷給吞沒了。」影片後半段在此時不可思議的出現新展開，倒帶回到他在網路上抒發情緒的那一瞬間，因為朋友關懷的話語、直接現身關心陪伴，給予了極大的安慰與力量。

衛福部自殺防治影片宣導（圖／翻攝自衛福部生命守門員影片自白篇）

衛福部自殺防治影片宣導（圖／翻攝自衛福部生命守門員影片自白篇）

▲在負能量滿點的當下，友人的陪伴、聆聽、回應就是最好的協助。

「你還好嗎？有什麼事情，可以跟我說，我會陪你的」，每個人難免遭遇情緒低落、甚至對自我產生懷疑的時候，當身邊的朋友正處於這樣的低潮，比起當個鍵盤手，最好的方法是直接到他身旁陪伴、聆聽、回應並鼓勵轉換想法面向，萬一無法即刻協助，也可以尋求專業人員，「衛生福利部安心專線」（0800-788-995，請幫幫救救我）提供24小時全年無休之免費心理諮詢服務，可在必要的時機點，提供適當的心理支持，讓你我都能成為彼此之間的生命守門員。（以上廣告使用菸品健康福利捐 衛福部關心您）

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關鍵字：防自殺,衛福部,安心專線,生命線,失戀

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